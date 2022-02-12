Rusya sürekli olarak işgal planları olmadığını, bunu kendilerini koruma amacıyla yaptığını belirtti ancak Avrupa ve ABD'nin Ukrayna'ya desteği ile gerilim artmaya devam etti. Rusya bu süre boyunca sürekli olarak Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin savaş çağrısı olduğunu ifade etti.

2022'de gerilimin artmaması adına pek çok ülke Rusya ile görüşmeler gerçekleştirdi. Rusya, ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri olarak ifade edilen taleplerini iletti birkaç hafta içerisinde de yazılı cevap alındı. Ancak görüşmelerde net bir sonuç elde edilemedi.