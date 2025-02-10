Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralma" planıyla ilgili detay bekliyoruz | Dış Haberler

        Rusya: Trump'ın "Gazze Şeridi'ni devralma" planıyla ilgili detay bekliyoruz

        Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Trump'ın "Gazze'yi devralma" planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada tutarlı bir eylem planı söz konusu ise detayları beklemek lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Trump'a: Detay bekliyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin detay beklediklerini söyledi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını değerlendiren Peskov, "Burada tutarlı bir eylem planı söz konusu ise detayları beklemek lazım." dedi.

        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Haberi Görüntüle

        Peskov, Gazze'de yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin yaşadığına dikkati çekerek, "Bu, en büyük soru. Bu insanlara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla devlet çözümü söz verildi. Burada çok soru var. Şimdilik detayları bilmiyoruz. Bu konuda biraz sabırlı olmamız lazım." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Trump'ın, Putin ile Ukrayna Savaşı konusunda telefonda görüştüğüne yönelik ifadeleriyle ilgili soru üzerine Peskov, bu konuyu dün yorumladığını dile getirerek, "Böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." dedi.

        Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in karşılıklı ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

        - Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

        Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

        Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

        Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

        ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        Habertürk Anasayfa