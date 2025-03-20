Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin adımları çelişkili

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin, barışın sağlanmasına, meselenin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesine yönelik girişimlerle çeliştiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

AA muhabirinin, "İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırılar düzenledi. İsrail'in saldırılarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bu tür saldırıları düzenleyen İsrail, tekrar Hamas ile müzakereleri yeniden başlatabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, İsrail ile Hamas arasında ocakta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

REKLAM

Zaharova, "Filistin topraklarındaki durumun, ancak Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takasına dair anlaşmaların uygulanmasıyla iyileşeceğinden eminiz. Söz konusu anlaşmalara dönüş, ateşkes için gerekli koşulların oluşturulmasına, Gazzelilere insani yardımın sağlanmasına, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi sürecine yol açacak." ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk rolünü üstlenen ülkelerin İsrailliler ile Filistinlilerin müzakere masasına oturması yönünde ek girişimlerde bulunacağı umudunu paylaşan Zaharova, Filistin ve Orta Doğu'daki durumun istikrara kavuşturulması için tüm ilgili taraflarla etkileşimi sürdüreceklerini dile getirdi.

"Güney Kafkasya'daki sorunlar bölge ülkeleri arasında çözülmeli"

ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasına değinen Zaharova, "ABD'nin Kiev yönetimine silah sağlaması, barışın sağlanması, meselenin siyasi ve diplomatik çözümüne yönelik girişimlerle çelişiyor. Barış isteyen, doğal olarak terör örgütünün silahla donatılmasına karşı çıkacak." şeklinde konuştu.

Zaharova, ABD'nin, askeri teçhizat araçlarını Almanya'daki üslerinden Ermenistan'a konuşlandırmayı planlandığı yönündeki iddialarla ilgili Ermenistan tarafına başvuruda bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

REKLAM

"Ermeni meslektaşlarımız, Washington'dan bu konuda herhangi bir resmi talep gelmediğini iletti. Söz konusu iddia doğrulanırsa, bu Güney Kafkasya'daki istikrar ve güvenlik durumunu baltalayacak unsur haline dönüşecek. Güney Kafkasya'daki sorunlar bölge ülkeleri arasında çözülmeli."

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına değinen Zaharova, "Tarafları, sorunun çözümü için güç kullanımından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yemen ve çevresindeki durum, ancak siyasi ve diplomatik yöntemlerle iyileştirilebilir." dedi.

"Ukrayna'da barış güçleri, NATO'nun Rusya ile doğrudan çatışma riskini artıracak" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Ukrayna'ya barış güçlerinin gönderilmesine ilişkin kararın Rusya'ya ait olmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, şöyle konuştu: "Fransız lider, gerçeklik duygusunu kaybetti, sadece mevcut durumu değil dünyadaki olayları bile anlayamıyor. Ukrayna'ya barış güçlerinin konuşlandırılması, gerginliği artırma amacıyla yabancı ülkelerin askeri müdahalesi anlamına gelecek. Bu da NATO'nun Rusya ile doğrudan çatışması riskini artıracak." REKLAM Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa ile Ukrayna savunma sanayilerini entegre etme yönündeki planlarını da değerlendiren Zaharova, "bunun, Rusya ile ABD'nin Ukrayna meselesinin barışçıl çözümüne yönelik girişimlerini baltaladığını" belirtti. "Kiev yönetimi, ABD'nin barışçıl inisiyatiflerini engelliyor" Ukrayna ordusunun, dün Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki enerji altyapı tesisine İHA saldırısı düzenlediğini anımsatan Zaharova, bunun ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik telefon görüşmesinin ardından gerçekleştiğine işaret etti. Trump'ın, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifine olumlu yanıt verdiklerini dile getiren Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bunu kabul ettiğine dikkati çekti. Zaharova, "Kiev yönetiminin, ABD'nin barışçıl inisiyatiflerini engellemek amacıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu" vurguladı.