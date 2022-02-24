Putin: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz

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Güvenlik garantileri konusunda 'milimetre bile' ilerleyemediklerini söyleyen Putin, "Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık” dedi.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçmiş girişimlerimiz sonuçsuz kaldı ve bu adımları atmak zorunda kaldık. Jeopolitik riskleri tahmin edemeyiz.

Bizlerin bu süreçte elbette siyasi sebepler de söz konusu, bu bağlantıları ele aldığımda sizlerin lütfen neler yaptığımızı takdir etmenizi istiyorum.

Buradaki endüstriyi konuştuk, ekonomi açısından araçları ele aldık. Daha fazla imkanların sizlere sağlanmasını ele almaktır burada önemli olan. Ekonomik uzmanlarsınız, bugün sizlerle toplantı gerçekleştirdik. Bizlerin bütün girişimcilik için bunları ele almamız gerekmekte.

Dünya ekonomisinin bir parçasıyız, neden zarar verelim?"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Rusya-Ukrayna gerilimi had safhaya çıkarken, Pentagon, Rusya'nın 100 füze fırlattığını açıklamıştı.