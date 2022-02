Zelenskiy'den halka direniş çağrısı

HABERTURK.COM

"Ukrayna kuzeyden güneye kadar hava saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Ordumuz ağır bir saldırı ile karşı karşıya" dien Zelenskiy halkına direniş çağrısında bulundu ve herkesi orduya çağırdı.

Zelesnkiy konuşmasında "Askerlik deneyimi olan herkes ordumuza katılabilir. Eski ordu üyeleri ve görevlilieri de orduya çağırıyorum. Hepimiz geleceğimizi belirleyeceğiz. Lütfen gelip ordumuza katılın.Gerekirse kan dökülecek.Birbirimiz için çalışalım. Şu an hepimiz harika bir ülkenin vatandaşıyız. Ülkenizi savunun. Aynı zamanda bu zorlu koşullar altında her şirketin her işletmecinin de geleceğimizi belirmele durumu söz konusu olacak. Lütfen toplumumuz için çalışın. Ukrayna bankaları ve diğer bankalar gerekli rezervlere sahip." ifadelerini kullandı.

"Tüm siyasetçilerimize ve bağımsızlığımızı savunanlara teşekkür etmek istiyorum" diyen Zelenskiy Rus halkına da çağrıda bulundu. Zelenskiy "Bugünden itibaren dünya tarihinden Rusya kötücül olarak anılacak. Rusya halkına da sesleniyorum. Rusya halkının da bir seçim şansı var. Rusya'daki herkes dışarı çıkıp bu savaşa karşı sesini yükseltebilir. Sesinizi Ruslar olarak yükseltebilirsiniz" dedi.

"Sevgili Ukrayna'nın güçlü vatandaşları, Rusya'da akrabaları bulunanlar; hepiniz harekete geçin, hepimizin harekete geçmesi gerekiyor" diyerek halkına tekrar teşekkür etti.