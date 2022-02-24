Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı." denildi.