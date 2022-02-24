Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Minsk Mutabakatı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Uluslararası Demokratlar Birliği heyeti kabulünde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Rusya'nın bugün erken saatlerinde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri hayatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.

Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüzü, Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmesinden samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğimi Sayın Zelenski'ye ilettim. Minsk Mutabakatı'nı çerçevesinde görüşmelerin sürmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

"TÜRKİYE OSMANLI'DAN BERİ AVRUPA ÜLKESİDİR"

Avrupa'nın 17 ülkesinden külliyemize teşrif eden siz değerli kardeşlerimle hasbihal etmekten memnuniyet duyuyorum.

Kendi köklerine, tarihlerine, medeniyet değerlerine sıkı sıkı sarılan vatandaşlarımızın yaşadıkları topraklarla aynı iradeyi göstermelerini önemli görüyorum. Türkiye, Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir.

Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde bölgemizle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Avrupa'da yaşayan vatanlarımızın siyasi, sosyal, ekonomik faaliyetlerine katılmaları kadar tabii bir durum yoktur. Kimi çevrelerin ülkemizi dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir.

"VATANDAŞLARIMIZI KUCAKLAMALIYIZ"

Sizlerden vatandaşlarımızın Avrupa'nın her yerinde var olma, kendini gösterme özgüvenini, şevkini aşılamanızı istiyorum. Ana vatan Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken, Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz.

Çatınızı ne kadar genişletirseniz vatandaşlarımıza bu mesajları ulaştırma, onları örgütleme misyonunu da o derece başarılı bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

Hiçbir vatandaşımızı marjinal örgütlere terk edemeyiz. PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölme çalışmalarına yönelik oyunlarını bozacağız. Ülkesine, milletine, tarihine, kültürüne bağlı insanlarımızın boş bıraktığı her alan bu kesimler tarafından doldurulmaktadır. Onların arkasında kim olursa olsun sizin arkanızda 85 milyon ferdiyle Türk milleti var.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Artık Türkiye de eski Türkiye değildir. Artık, herhangi bir vatandaşımızın hangi sebeple, dünyanın neresinde ihtiyacı olursa yanında olan bir Türkiye var. Önümüzdeki dönemde bu hizmetleri daha yaygın ve güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkması konusunda en somut örneklerinden biri sağlık hizmetleridir. Biz dünyanın dört bir tarafında sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koşuyoruz. Son dönemlerde 2020 yılında 231, 2021 yılında 169 vatandaşımızı, bu yıl da 27 vatandaşımızı ülkemize naklettik.

Her alanda benzer hizmetlerin vatandaşlarımıza sunulmasını sağladık. Yılda 2 milyon işlemi bulan konsolosluk hizmetlerinde geçen yıl 3 milyonu aştı. Bilişim altyapısı için pek çok ülke bizden yardım talep etti.

IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ

Hak arama Avrupa'da da temel araçtır. Kendi meselelerimize öncelikle kendimiz sahip çıkmalı medya, STK ve bireysel ilişkiler vasıtasıyla herkese anlatmalıyız. Sadece Müslüman kimliği nedeniyle saldırı ve tacizlere maruz kalan kardeşlerimizle birlikte olmalıyız. Hiçbir alanda kendimizi geri çekmemeli daha çok mücadele ederek, ırkçılık dalgasının üzerinden çıkmalıyız.

Bektaşi ve Aleviler üzerinde oynanan oyunun tüm Müslümanlara teşmil edilmek istendiğini görüyoruz. Aramızdaki birliği beraberliği güçlendirdiğimizde Avrupa'da hiçbir devletin, partinin görmezden gelemeyeceği sese kulak vermek, üzerinde güç bulunmayan bir topluluk haline biz geleceğiz.

Vatandaşlarımızı birlikten doğacak güç konusunda bilinçlendirerek Avrupa'daki bölünmüşlüğe son vermeliyiz. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olacağız."