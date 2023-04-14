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Rusya denetim kapsamında Pasifik Filosu'nu savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirdi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla denetim kapsamında Pasifik Filosu'nu savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini bildirdi

Giriş: 14.04.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya denetim kapsamında Pasifik Filosu'nu savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirdi
Rusya'dan savaşa yüksek hazırlık durumu!
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AA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, denetim kapsamında Pasifik Filosu'nun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini bildirdi.

Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkilerle yaptığı toplantıda, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla orduda denetimlerin yapıldığını söyledi.

Bunun askeri güçlerin hazırlık durumunu tespit etme ve iyileştirme amacıyla yapıldığını belirten Şoygu, "Bugün saat 9'da (Vladivostok saati) Pasifik Filosu devreye geçirildi ve savaşa yüksek hazırlık durumuna geçmeye başladı." dedi.

Şoygu, denetim kapsamında Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, askeri birlikler ile destek birliklerinin de devre sokulduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Denetimin amacı, silahlı kuvvetlerin potansiyel bir düşmanın okyanus ve deniz bölgelerindeki saldırganlığını püskürtme yeteneğini geliştirmektir. Filonun, Genelkurmay Başkanlığının emirlerine uygun şekilde eğitim planı geliştirerek kısa sürede savaş operasyonları için hazırlığını yapması, yakın ve uzak deniz bölgelerinde bazı savaş eğitimi gerçekleştirmesi gerekecek."

Bu bağlamda Ohotsk Denizi'nin güney kısmı, Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Sahalin Adası ve Kuril Adaları'na olası düşmanın konuşlanmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Şoygu, denetimin Rusya Deniz Kuvvetleri Başkanı Amiral Nikolay Evmenov'un yönetiminde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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