        Rusya'dan nükleer silah tatbikatı

        Rus ordusunun, nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yaptığı bildirildi. Tatbikatta "Yars" kıtalararası balistik füzesi de kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 19:43 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:43
        Rus ordusunun, stratejik nükleer silah kullanımına yönelik planlanmış tatbikat yaptığı bildirildi.

        Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

        Tatbikata, Rus ordusundaki hava, kara ve deniz kuvvetlerindeki unsurların katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca kıtalararası balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi.

        "Yars" kıtalararası balistik füzenin Kamçatka, "Sineva" balistik füzenin ise Barents Denizi'ndeki nükleer denizaltıdan fırlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Tu-95MS uçağının da tatbikata katıldığına işaret edildi.

        Putin'in başkanlığındaki tatbikat kapsamındaki toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belausov'un da katıldığı belirtilen açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un faaliyet konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

        Rusya, son olarak Ekim 2024'te nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapmıştı.

