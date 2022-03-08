Rusya'dan Avrupa'ya petrol ve gaz uyarısı

Başbakan Yardımcısı Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti.
"HER HAKKA SAHİBİZ"
Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğalgaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” ifadelerini kullandı.
Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevk ediyor.
"PETROLÜN VARİL FİYATI 300 DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR"
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik bir ambargonun piyasalarda "felakete" neden olacağını belirterek, "Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." dedi.
Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrol ihracatına yönelik olası yaptırımları değerlendirdi.
Avrupa’da Rus petrolüne alternatifin kolay bulunamayacağına işaret eden Novak, "Bu bir yıldan uzun sürer ve Avrupalı müşteriler için çok daha pahalı olur. Avrupalı politikacılar, vatandaşlarını, onları neyin beklediğini, benzin, elektrik ve ısınma fiyatlarının fırlayacağı konusunda dürüstçe uyarmalıdır." diye konuştu.
Novak, Rus petrolüne olası bir ambargo nedeniyle fiyatların önemli oranda artacağına işaret ederek, "Rus petrolüne yasakların küresel piyasa için felaket sonuçlara yol açacağı kesinlikle açıktır. Petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir." ifadesini kullandı.
"BU DURUMDAN KİMSE FAYDA SAĞLAMAYACAK"
Rusya’nın petrol ihracatına ambargo gelmesi halinde sevkiyatlarını başka bölgelere yönlendirebileceğini anlatan Novak, bu durumdan kimsenin fayda sağlamayacağının altını çizdi.
Novak, Rus ordusunun Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayarak, "Rus silahlı kuvvetleri, tesiste çalışan Ukraynalı uzmanlarla iş birliği içinde çalışıyor." ifadesini kullandı.
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