Rusya'daki anayasa referandumundan ilk sonuçlar!

Rusya'da Vladimir Putin'in devlet başkanlığı için yeniden aday olmasının önünü açan anayasa değişikliği referandumundan ilk sonuçlar açıklandı.

IFAX haber ajansının resmi rakamlara dayandırarak verdiği ilk sonuçlara göre, oy kullananların yaklaşık yüzde 73'ü anayasa değişikliğine destek verdi.

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