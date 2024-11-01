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        Haberler Ekonomi Kripto Para Rusya'da kripto para madenciliği yapanlara sınır - Kripto Para Haberleri

        Rusya'da kripto para madenciliği yapanlara sınır

        Rusya'da hükümet, ülkede bireysel kripto para madenciliği yapanlara aylık 6 bin kilovatsaat elektrik tüketim sınırı getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 20:40 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:40
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        Kripto para madenciliği yapanlara sınır
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        Rus hükümeti, ülkede kripto para madenciliği yapanlara yönelik düzenleyici çerçeveyi belirledi.

        Buna göre, madencilere elde ettikleri kripto para miktarını Federal Vergi Servisine bildirme zorunluluğu getirilirken, bireysel kripto para madenciliği yapanlar ayda 6 bin kilovatsaat elektrik tüketim sınırını aşamayacak.

        HÜKÜMET ELEKTRİK ARZINDA SORUN YAŞANNA BÖLGELERDE MADENCİLİK YAPMAYI YASAKLAYABİLECEK

        Söz konusu sınırı aşanların "bireysel girişimci" olarak kayıt yaptırmaları gerekirken, hükümet elektrik arzında sorun yaşanan bölgelerde madencilik yapmayı yasaklayabilecek.

        Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Yevgeniy Grabçak, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, fazla elektrik tüketimi nedeniyle ülkenin Uzak Doğu ve Sibirya'nın güneyi gibi bazı bölgelerinde kripto para madenciliğinin yasaklanacağını bildirmişti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para madenciliğini yasallaştıran kararnameyi 8 Ağustos'ta onaylamıştı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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