Rusya'da düzenlenen ve Türk tarihi, kültürü, sanatı ile mutfağının tanıtıldığı Türkiye Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist sayısını önemli ölçüde artıracağı belirtildi

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- "Türkiye'nin bu yıl hedefi olan 6 milyon Rus ziyaretçi sayısı, bu tür organizasyonlarla 7 milyona ulaşacaktır. Bundan son derece eminiz. Bu tür organizasyonların kesintisiz bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz"

- "Türkiye'yi bütün özellikleriyle oraya taşıyoruz ve doğrudan tüketiciye dokunma şansımız oluyor. Festival sayesinde birçok insan Türkiye'de yaşayamadığı birçok olayı orada yaşayıp, deneyimleme fırsatı buluyor"

Sürecek...