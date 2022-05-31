Rus televizyonunda 3. Dünya Savaşı açıklaması

HABERTURK.COM

Rus televizyon sunucusu Olga Skabeyeva , Russia-1 kanalındaki programında Moskova'nın Ukrayna'daki 'askeri operasyonunun' bittiğini iddia etti.

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre Skabeyeva konuşmasında, Batı'nın Zelenskiy'nin birliklerine silah tedarik etmesinin, artık küresel bir çatışma olduğu anlamına geldiğini de söyledi. Skabeyeva, "Belki de Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun artık sona erdiğini kabul etmenin zamanı geldi. Zira gerçek bir Üçüncü Dünya Savaşı başladı. Sadece Ukrayna'yı değil, bir bütün olarak NATO'yu silahsızlandırmaya zorlanıyoruz. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü Donetsk'i vuran saldırı Amerikan M777 obüsleriyle gerçekleştirildi" dedi.

İngiliz basını Skabeyeva'yı 'Putin'in kuklası' olarak adlandırırken ünlü sunucunun bu açıklamayı Kremlin'in onayı olmadan yapamayacağı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Skabeyeva'nın daha önce de kruvazör Moskva'nın Ukrayna tarafından batırılışını 'yüzde 100 mutlak bir savaş nedeni' olarak nitelendirmiş ve 'düşünmeksizin bir yanıtı olması gerektiğini' söyledi ve Kiev'in bombalanması gerektiğini belirtmişti.

Skabeyeva, yaşanan 'gerginliğin' net bir şekilde 3. Dünya Savaşı olarak adlandırılabileceğini söylemiş ve Rus halkını uyardığını belirterek "Biz kesinlikle NATO'nun kendisine karşı savaşıyoruz" demişti.