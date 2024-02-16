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        Haberler Dünya Rus muhalif lider Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler

        Rus muhalif lider Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler

        Dünyadan pek çok önde gelen isim, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapisteki ölümüyle ilgili olarak peş peşe açıklama yaptı. Liderler, Navalny'in ölümüne yönelik Rusya Devlet Başkanı Putin ve hükümetini suçladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 17:16 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:16
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        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
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        Rusya Federasyonu Federal Cezaevi Hizmetleri, yazılı yaptığı açıklamada Rus muhalif Alexei Navalny’nin bugün 'ani' bir şekilde hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Açıklamada "Hükümlü Navalny A.A.'nın Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'ndaki Rusya Federal Cezaevi Hizmetinin 3 Nolu Ceza Kolonisindeki ani ölümüyle ilgili olarak, cezaevinin operasyonel ve tıbbi birimlerinin yöneticileri ve çalışanları arasından bir komisyon kuruldu" denildi. Navalny’nin ölüm sebebiyle ilgili bilgi verilmedi.

        Navalny'in ölümü dünyadan da peş peşe tepkileri beraberinde getirdi.

        UKRAYNA

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        Rusya'nın işgaline karşı mücadele eden ülkesi için yardım istemek amacıyla Berlin'i ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Navalny'in Putin tarafından öldürüldüğü açık" dedi.

        Zelenskiy "Putin'in kimin öldüğü umurunda değil; onun sadece koltuğunu koruması gerekiyor. Putin her şeyini kaybetmeli ve yaptıklarından sorumlu tutulmalı" diye ekledi.

        ABD

        ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesinde 2019'da Alexei Navalny'nin yargılandıktan sonra hapse girmesine yönelik "Bunun sonuçlarının Rusya için yıkıcı olacağına inandığımı ona açıkça belirttim. Sizce bunun Navalny'ye zarar vermekle ilgili olmadığını söylediği ve Navalny'ye yapılan muameleyi rasyonelleştirmek istedikten sonra o hapishanede öldüğünde ne olur? Bu güvenle ilgili bir konu" demişti.

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        ABD Başkanı Yardımcısı Kamala Harris konuya yönelik ABD'nin Navalny'in ölümünü doğrulamaya çalıştığını söyleyerek "Rusya bundan sorumludur. Bununla ilgili daha sonra detaylıca açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise NPR'a "Eğer Navalny'nin ölümü doğrulanırsa bu korkunç bir trajedidir ve Rus hükümetinin rakiplerine zarar verme konusundaki uzun ve kirli geçmişi göz önüne alındığında, olup bitenler hakkında bariz soruları gündeme getirir" dedi.

        ALMANYA

        Navalny, sinir gazıyla zehirlendikten sonra 2020'de tedavi amacıyla kaldığı Almanya'da kalmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Navalny'in kaybından büyük üzüntü duyduğunu açıklayarak, ölümünün Kremlin'in 'nasıl bir rejim olduğunu' açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

        Scholz, "Muhtemelen cesaretinin bedelini hayatıyla ödedi" diye konuştu.

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        AB

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Navalny'nin ölümünün "Putin'in kendi halkının muhalefetinden başka hiçbir şeyden korkmadığını" gösterdiğini söyledi. von der Leyen ayrıca bunu 'Putin ve rejiminin nasıl olduğuna dair acımasız bir hatırlatma' olarak nitelendirdi.

        NATO

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Navalny'in ölümüne dair Rusya'nın cevaplaması gereken soruları olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Rusya'nın giderek daha otoriter bir güç haline geldiğini, muhalefete karşı uzun yıllardır baskı uyguladığını gördük. Navalny'nin hapiste bir mahkum olması Rusya'nın ölüm nedeni hakkında sorulacak tüm soruları yanıtlamasını son derece önemli kılıyor" dedi.

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        LETONYA

        Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkēvičs, X'teki gönderisinde Navalny'nin 'Kremlin tarafından vahşice öldürüldüğünü' söyledi. Rinkēvičs "Bu bir gerçek ve Rusya'nın mevcut rejiminin gerçek doğası hakkında bilinmesi gereken bir şey" diye ekledi.

        RUS MUHALİFLER

        Rusya'nın sürgündeki iş adamı Mikhail Khodorkovsky, "Eğer bu doğruysa, resmi neden ne olursa olsun, erken ölümün sorumlusu, Aleksey'in zehirlenmesine ilk önce yeşil ışık yakan ve ardından onu hapse atan Vladimir Putin'dir" dedi. Çevrimiçi bir açıklamada konuşan, sürgünde muhalif bir figür haline geldi.

        Rus muhalif aktivistler ve önde gelen isimler de Navalny'in ölümünden Kremlin yönetimini sorumlu tutarak tepki gösterdi.

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        Muhalif siyasetçi Dmitry Gudkov, sosyal medyada Navalny'in ölümünün Putin tarafından organize edildiğini söyledi ve "Doğrulanırsa Alexei'nin ölümü bir cinayettir. Alexei 'doğal' nedenlerden ölse bile, bunlar onun zehirlenmesi ve hapishanede daha fazla işkence görmesiyle tetiklendi" dedi.

        Eski dünya satranç şampiyonu ve aktivisti Garry Kasparov da konuya yönelik "Putin, Navalny'yi hızla ve gizlice zehirle öldürmeye çalıştı ve başarısız oldu. Şimdi ise onu hapishanede yavaş yavaş ve herkesin gözü önünde öldürdü" ifadelerini kullandı. Yurt dışında yaşayan Kasparov, "Navalny, Putin ve mafyasının sahtekar ve hırsız olduğunu ifşa ettiği için öldürüldü" dedi.

        Putin muhalifi Rus grup Pussy Riot'un önde gelen üyelerinden Pyotr Verzilov, "Navalny hapishanede öldürüldü. Mutlaka intikam alacağız ve bu rejimi yok edeceğiz" dedi.

        CEZAEVİNDE KAYBOLMASI

        Son olarak Aralık ayında kaybolduğu haberleri çıkan Navalny'nin Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede açıklanmış, son olarak Navalny de hapishaneden verdiği mesajda yerini bizzat doğrulamıştı.

        NAVALNY'İN TUTUKLANMASI

        Rus muhalif Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

        Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

        Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
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        #Alexei Navalny
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        #Vladimir Putin
        #dünya
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