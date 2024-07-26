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        Haberler Dünya Rus istihbaratı: Moskova'da bombalı saldırıya karışan şüpheli Türkiye'den iade edildi | Dış Haberler

        Rus istihbaratı: Moskova'da bombalı saldırıya karışan şüpheli Türkiye'den iade edildi

        Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'nın kuzeyinde, içinde Rus askeri görevlisinin bulunduğu bir araca bombalı saldırı olayına karıştığı şüphesiyle yakalanan Rus vatandaşı Yevgeniy Serebryakov'un, Türkiye'den iade edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:11
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        Rus şüpheli Bodrum'da yakalandı, iade edildi
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        Rus istihbaratı FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, FSB'nin Rusya İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışması, Türkiye Cumhuriyeti'nin özel servisleri ve kolluk kuvvetlerinin yardımıyla şüphelinin Bodrum'da yakalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Moskova'nın kuzeyinde 24 Temmuz 2024'te bir arabanın bombalanması olayına karışan, uluslararası arananlar listesinde yer alan 1995 doğumlu Rus vatandaşı Yevgeniy Serebryakov, 26 Temmuz 2024'te Rusya'ya getirildi." ifadesine yer verildi.

        Açıklama ile paylaşılan videoda, Serebryakov'un ilk sorgusunda, "Şubat 2023'te Ukrayna istihbaratıyla işbirliği yapmak için temasa geçtim." ifadesini kullandığı görüldü.

        Rusya'nın başkenti Moskova'da 24 Temmuz sabahı park halindeki otomobilde bir patlama meydana gelmişti. Patlamada aracın içinde bir Rus askerinin bulunduğu ve yaralandığı ifade edilmişti.

        Yapılan incelemeler sonucunda olaya Yevgeniy Serebryakov isminde bir Rus vatandaşının karıştığı tespit edilmiş ancak söz konusu şüphelinin uçak ile Moskova'dan Bodrum'a kaçtığı anlaşılmıştı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanarak, Rusya INTERPOL Biriminden gelen bilgilerle eşleşen şahsın Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yakalandığını duyurmuştu.

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