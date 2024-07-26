Avrupa'da 3'te 3 yaptık! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Türk takımları, Avrupa'da 2024-2025 sezonuna fırtına gibi başladı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda, Trabzonspor Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı rakipleri mağlup etti. Temsilcilerimiz, Avrupa'da haftayı 3 galibiyetle kapatırken, bu durum UEFA ülke puanına da olumlu yansıdı. İşte UEFA ülke puanında güncel sıralama...
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Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonuna start verildi. 3 temsilcimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir, 2. ön eleme turu ilk maçlarını kazanarak 3'te 3 yaptı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI (26 TEMMUZ 2024)
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1- İngiltere - 89.160
2- İtalya - 79.106
3- İspanya - 73.989
4- Almanya - 71.660
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5- Fransa - 57.736
6- Hollanda - 54.150
7- Portekiz - 48, 816
8- Belçika - 42.700
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9- TÜRKİYE - 34.200
10- Çekya - 34.150
11- İsrail - 29.000
12- Norveç - 28.750
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13- Avusturya - 28.200
14- İskoçya - 27.700
15- Yunanistan - 27.375
16- Danimarka - 27.075
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