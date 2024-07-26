Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Avrupa'da 3'te 3 yaptık! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum - Futbol Haberleri

        Avrupa'da 3'te 3 yaptık! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

        Türk takımları, Avrupa'da 2024-2025 sezonuna fırtına gibi başladı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda, Trabzonspor Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı rakipleri mağlup etti. Temsilcilerimiz, Avrupa'da haftayı 3 galibiyetle kapatırken, bu durum UEFA ülke puanına da olumlu yansıdı. İşte UEFA ülke puanında güncel sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonuna start verildi. 3 temsilcimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir, 2. ön eleme turu ilk maçlarını kazanarak 3'te 3 yaptı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

        • 2

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI (26 TEMMUZ 2024)

        • 3

          1- İngiltere - 89.160

          2- İtalya - 79.106

          3- İspanya - 73.989

          4- Almanya - 71.660

        • 4

          5- Fransa - 57.736

          6- Hollanda - 54.150

          7- Portekiz - 48, 816

          8- Belçika - 42.700

        • 5

          9- TÜRKİYE - 34.200

          10- Çekya - 34.150

          11- İsrail - 29.000

          12- Norveç - 28.750

        • 6

          13- Avusturya - 28.200

          14- İskoçya - 27.700

          15- Yunanistan - 27.375

          16- Danimarka - 27.075

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Habertürk Anasayfa