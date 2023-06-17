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Ruben Ribeiro depremde kurtuluşunu anlattı: "Mucize eseri"

Ribeiro depremde kurtuluşunu anlattı: "Mucize eseri"

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da forma giyen Ruben Ribeiro, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadıklarını Portekiz basınına anlattı.

Giriş: 17.06.2023 - 18:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • O Jogo'ya röportaj veren Ribeiro, Şubat ayının başında Hatay'ı da etkileyen depremin ilk anlarını, kurtuluşunu ve depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için orada kaldığı zamanları anlattı. İşte açıklamalarından öne çıkanlar:

  • 'MUCİZE ESERİ KURTULDUM'

    "Kendimi bir mucize eseri kurtardım, ikinci kattan kendimi attım ve enkaza düştüm. Saat sabahın 4'üydü, korkutucuydu ve öleceğimi düşündüm, sadece çocuklarıma bir şey olmaması için dua ettim. Kapıdan çıkmaya çalıştım ama tavan duvarından bir parça önüme düştü ve beni engelledi. Asla unutamayacağım bir çaresizlikti. Sonra yıkılan binalar, çığlık atan insanlar, çok sayıda yaralı."

  • 'ATSU TAKIMDAN AYRILCAKTI'

    "Atsu'yla arkadaş olarak kadar yakındı ki. Transfer için Portekiz'deki kulüp yöneticileri ayrılmak için çoktan konuşmuştu. Kulüpten ayrılmak istiyordu ve yeni bir ev bile aramaya başlamıştı. Son maçın olduğu gün, Volkan Demirel ona ayrılışının beklemesi gerektiğini çünkü onun yeri için hala seçenekleri olmadığını ve o aşamada kaybedemeyeceğini söyledi. Hatta bu maçtan sonra Portekiz'e de gitti ama o golle her şey değişmişti"

     

  • 'BAŞKA TAKIMA TRANSFER OLABİLİRDİM'

    "Sözleşmemde bir yıl daha var, Türkiye'de başka takımlara gidebilirdim veya başka ülkelere gidebilirdim. Düşündüm ama o çok fazla şey yaşadığım ve depremin o kadar çok duygusal sonucu olduğu için kulübüme, Hatay şehrine ve insanlarına saygı duymanın daha önemli olduğunu düşündüm. Birçok aile fertlerinin yasını tuttu, büyük bir talihsizlik yaşandı ve hala yasta olduğum bir dönemde kendimi başka bir gömlek giyerken göremiyordum. Dinlenmenin, enerji toplamanın ve gelecek sezonu düşünmenin en iyisi olduğunu düşündüm."

     

  • 'VOLKAN DEMİREL ÇOK SAYGIN BİR İNSAN'

    "Birçok değişiklik olacak ama kazanmak isteyen genç bir hocamız var. Onunla zaten konuştum, çok saygın bir insan. İnanılmaz bir gücü var ve bu drama yönetiminde önemliydi. Tüm dünyaya ulaşan ve yardımı hızlandıran ağlarda güçlü bir mesaj gönderdi. Volkan Demirel'in takımı bir sonraki Süper Ligi'nin yıldızı yapacağından hiç şüphem yok."

  • 'FUTBOLU BU KADAR SEVEN BİR TOPLUM GÖRMEDİM'

    "Futbolu çok seven insanlar varsa o da Türk halkıdır. Portekiz'de böyle bir şey yok. Futbolu toplum olarak kucaklıyorlar. Futbol için her şeylerini bırakırlar, son paralarını maç izlemek için biriktirirler. Her zaman destek oldular, daha güçlü geri dönmemi istedikleri videolar aldım. Tüm statlarda bizi alkışladılar. Bu güzeldi"

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