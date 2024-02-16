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        Haberler Gündem RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu görevinden ayrıldı

        RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu görevinden ayrıldı

        RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu görevinden ayrıldığını açıkladı. Uslu, "RTÜK ailesinden ayrılma vakti geldi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 12:03 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:03
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        İbrahim Uslu görevinden ayrıldı
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        RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, görevinden ayrıldığını açıkladı. Uslu "RTÜK'ten ayrılma vakti geldi" dedi.

        Dr. İbrahim Uslu, sosyal medya paylaşımında “Bakanlık müşaviri olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, necip milletimiz ve asil devletimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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