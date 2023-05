Bu ameliyat dünyada bir ilk!

Bacaklarına vücudunun başka bir bölgesinden lenf bezi nakli yapılması gerekiyordu ama sorun, her iki bacakta da olduğu için hiçbir cerrah bu ameliyata yanaşmadı. Ailesi, siyam ikizlerini ayırma operasyonundaki başarılarıyla da adından söz ettiren ve lenf bezi naklinde literatüre giren operasyonlar gerçekleştiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın´a ulaştı.

Romanya´da yaşayan 15 yaşındaki Andrea Timeea Mitrea, her iki bacağında doğuştan meydana gelen dolaşım bozukluğu nedeniyle henüz 14 yaşındayken lenfödem hastası oldu. Hastalığı zamanla ilerleyen Andrea´nın ayakları sürekli şişmeye, yaşıtları gibi yürüyememeye başladı. Kol veya bacakların devasa boyutlara ulaştığı "fil hastalığına" doğru ilerleyen durumu için ailesi, hem kendi ülkelerinde, hem de Almanya, Fransa, hatta Amerika´da çalmadık kapı bırakmadı.

Kızlarının Türkiye´de tedavi edilebileceğini öğrenince, soluğu İstanbul´da aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen 15 saatlik ameliyat ile Andrea´nın boyun bölgesinden, her iki bacağına da 6 seviyeli lenf bezi nakli gerçekleştirildi. Daha önce 3 adet lenf bezi nakli gerçekleştirerek bir ilke imza atan Prof. Dr. Karaaltın, Andrea´ya yaptıkları 6 seviyeli lenf bezi nakli ile bu alanda rekora ulaştıklarını kaydederek, Mitrea´nın bu açıdan dünyadaki ilk vaka olduğunu ve literatüre gireceğini kaydetti. Öte yandan ameliyattan sonra son kontrollerini gerçekleştirmek üzere doktoruna gelen Andrea, istediği topuklu ayakkabıyı giyebilme hayaline kavuşacağı için çok sevinçli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Karaaltın ilk topuklu ayakkabısını ona kendisinin alacağı sözünü verdi.

"ÇOK CERRAH DOLAŞMIŞLAR SONUÇ ALAMAMIŞLAR"

Andrea´nın pediatrik yani çocuk yaş grubundan bir hasta olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karaaltın, "Her iki bacak doğuştan lenfödem hastası. Çocuğun doğuştan o bölgede, ayak bileği seviyesinden hiçbir lenfatik damarı yoktu. Ailesi, ayakların boyutunun iki misline çıktığını, kendi yaşıtlarına göre 3-4 numara büyük ayakkabı giydirmek zorunda kaldığını anlattı. Avrupa'da, bir tanesi Almanya Hamburg'da, biri Fransa'da pek çok uzmana gitmişler. Amerika'da New York´ta bu ameliyatları yapan bir ekibe başvurmuşlar. Hepsi yapamayız demiş. Hasta evre iki düzeyindeydi. Ama her iki ayakta dolaşım bozukluğu olduğu için bir şey yapamayız demişler. Biz bu tip hastalarda belli teknolojiler kullanarak lenf damarlarını yakalayabilirsek, bu hastalarda by-pass yaparak tedavi sağlayabiliyoruz. Yani toplardamar sistemine by-pass yapıp bir miktar engelleyebiliyoruz hastalığın ilerlemesini. İkinci inovasyon ise vücudun başka bir yerindeki lenf düğümlerini, problemli bölgeye nakledebiliyoruz. Bu da canlı doku nakli demek. O yüzden mikro cerrahi çok önemli" diye konuştu.

BOYUN BÖLGESİNDEN AYNI ANDA 6 LENF BEZİ NAKLEDİLDİ

Bu alanda çok fazla ameliyat yapan bir cerrah olarak boyun bölgesindeki lenfleri nakletmeyi tercih ettiğini kaydeden Prof. Dr. Karaaltın, "Çünkü bu bölgede çok sayıda lenf düğümü var. Sonradan problem yaratıyor mu diye hastalarımız çok soruyor, hayır hiçbir problem yaratmıyor. Bunu daha önce yine ilk kez bizim ekibimiz, 3 seviye yapmıştık. Bu bile bir hayli zor. Çünkü aynı anda 3 tane serbest doku nakli yapıyorsunuz. Yani plastik cerrahideki 3 tane ana büyük ameliyatı aynı anda yapmak zorundasınız. Bu hastamızda ise biz aynı anda 6 tane yaptık. Dünyada, literatürden de araştırdığıma göre, şimdiye kadar hiç yapılmamış bir cerrahi prosedür bu. Aynı anda 6 seviye ameliyatla her iki boyundan üçer lenf bezini her iki ayağına naklettik. Bunu da bir makale olarak yazacağız. Bu hastaları ne kadar erken yakalarsak sonuçlar çok daha iyi oluyor. Lenf nodu transferi ve lenfatik şant dediğimiz by-pass, şu anda bu hastalardaki altın standarttır" dedi.