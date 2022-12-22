AA

Azerbaycan'ın Şuşa kentinin 270. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da Azerbaycanlı sanatçılar konser verdi.

Şuşa'nın 270. kuruluş yıl dönümü ve Azerbaycan'da 2022'nin "Şuşa Yılı" ilan edilmesi sebebiyle Azerbaycan'ın Roma Büyükelçiliği, Haydar Aliyev Vakfı, Azerbaycan Kültür Merkezi ve İtalya-Azerbaycan Ticaret Odası’nın katkılarıyla Teatro Sala Umberto'da "Har-ı Bülbül" isimli konser düzenlendi.

Konser öncesi Azerbaycan'ın yeni Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov ve eşi Nermin Aslanova ile Azerbaycan’ın yeni Vatikan Büyükelçisi Ilgar Muhtarov konuklarını kapıda karşıladı.

AA'nın haberine göre; konser, İtalya'da yaşayan Azerbaycanlılar başta olmak üzere iş, sanat, siyaset, diplomasi ve akademi dünyasından pek çok konuğu bir araya getirdi.

Büyükelçi Aslanov, konser öncesi yaptığı konuşmada, 270 yıllık bir geçmişi olan Şuşa'nın yaklaşık 30 yıllık Ermeni işgali altında büyük yıkım yaşadığını ve işgalden kurtarıldıktan sonra şimdi yeniden ayağa kalkmaya başladığını belirtti.

Konserde Azerbaycanlı sanatçılar Kamila Nabiyeva, Ilkin Ahmadov, Sahib Paşazade, Hayyam Mammadov ve Saida Taghizade, Azerbaycan halk şarkıları ve İtalyan klasik eserlerinden önde gelen parçaları seslendirdi. Konser büyük beğeni topladı.