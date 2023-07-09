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        Bursa'da rögardan taşan suda "zehirli atık" iddiası!

        Bursa'da, rögar kapağından taşan kızıl renkli su, bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Armut bahçelerine akan suyun, fabrikaların kimyasal atıkları olduğu iddia edildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 13:09
        Rögardan taşan suda "zehirli atık" iddiası!
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        Bursa'da, rögardan taşan kızıl renkli suların fabrikaların kimyasal atıkları olduğu iddia edildi.

        İHA'nın haberine göre, yolda otomobili ile seyir halinde olan bir vatandaş, yoldaki rögar kapağından taşan kızıl renkli suların yolun kenarında bulunan armut bahçelerine aktığını gördü. O anları kayıt altına alan vatandaş, kızıl renkli suyun fabrikaların kimyasal atığı olduğunu iddia etti.

        Daha önce de böyle manzarayla karşılaştığını ifade eden vatandaş, "Yıllardır bu rögara bir çare bulamadılar, etrafta da hiç yetkili yok" dedi.

        #bursa haberleri
        #çevre haberleri
        #fabrika atık
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