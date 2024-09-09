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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Rizespor, Hırvat kaleci Grbic’i kadrosuna kattı - Çaykur Rizespor Haberleri

        Rizespor, Hırvat kaleci Grbic’i kadrosuna kattı

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United forması giyen Hırvat file bekçisi Ivo Grbic'i 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli kaleci için Rize'de basına kapalı imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:15 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:15
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        Çaykur Rizespor'a Hırvat kaleci!
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        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi, Sheffield United forması giyen Hırvat file bekçisi Ivo Grbic’i 1 yıllığına kiraladı. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli kaleci için Rize'de basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz, Sheffield United’dan kaleci Ivo Girbic’i kadrosuna kattı. Sheffield United ile yapılan anlaşmanın ardından 28 yaşındaki kaleci Ivo Grbic, sağlık kontrolünden geçti. Grbic, ardından 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Yeni transferimiz Grbic’e “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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