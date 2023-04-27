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Rize, Doğu Karadeniz’in gözbebeği olan şehirlerinden biridir. Yemyeşil yaylalarıyla ün salmış olan şehir her mevsim bol yağış alan bir iklime sahiptir. Bu yüzden simgesi haline gelmiş çay üretiminde de ilk sıralarda yer alan Rize, turizm açısından da Doğu Karadeniz’deki lider şehirlerden biridir. Bölgenin dağlık yaylaları, yemyeşil ormanları, masmavi hırçın denizi gibi doğa yapısının yanı sıra kendine özgü ahşap yapıları da manzaralarını izlemek açısından önem taşımakta.

İşte Karadeniz’in doğallığıyla şehirleşmesinin sentez bir yapı kazandığı turistik Rize’de Gezilecek Yerler:

Rize Kalesi

Şehrin Merkezi’nde yer alan, iç ve aşağı olarak iki bölümden oluşan kalenin yapımı hakkında net bilgiler bulunmamakta. Rize’deki kentleşme ile zamanla aşağı kale yok olmuş ve günümüze sadece çok az bir kısmı ulaşmıştır. Rize’de gezilecek yerler ilk durağı Rize Kalesi’nin çevresinde zaman geçirebileceğiniz çay bahçeleri bulunuyor. Ayrıca şehri kuş bakışı izlemek ve gündoğuşuyla günbatımını Rize’de sevdiklerinizle izleyebileceğiniz Karadeniz’in engin manzarasına sahip bir yer.

Palovit Şelalesi

Rize’nin en ünlü şelalelerinden biri olan Palovit, bölgenin de debisi en yüksek şelalesi olma özelliğini taşıyor. Çamlıhemşin ilçesinde yer alan şelale çevresindeki yemyeşil ağaçları ve tabiatıyla gelen ziyaretçilerini büyülüyor. Rize’deki gezilecek yerler doğa listenizin Karadeniz’in doyum olmayacak doğasına sahip şehirlerinden biri olan Rize’de Palovit Şelalesi’de görmeden gitmemeniz yerlerden biri.

Ayder Yaylası

Rize’nin Türkiye’de ve hatta dünyadaki en popüler merkezlerinden biri Ayder Yaylası. Yemyeşil yaylanın Kaçkar Dağlarına karşı olan manzarası hem ziyaretçilerin hem de Rizelilerin ilgi odağı konumunda. Kayın ve ladin ormanlarına sahip bölgede aynı zamanda ekstrem sporlar yapacağınız imkanlarda bulunmakta. Yamaç paraşütü, heliski, ve yelken kanat gibi deneyimler elde etmenizi sağlayacak bölgede birkaç gün zaman geçirmek istiyorsanız turistik bungalov evleri de ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bölge yaz ayları kadar Rize’de kışın gezilecek yerlerinde başında gelmektedir.

Şahin Tepesi

Rize’nin adından önce akla gelen çay bahçelerinin arasından geçerek ulaşacağınız Şahin Tepesi Merkez ilçesinde yer almakta. Rize’nin güzelliklerini kuşbakışı izleme imkanı bulacağınız yerlerden biri olan Şahin Tepesi yemyeşil ağaç manzarasının denizle birleştiği şehrini tüm güzelliğiyle ortaya koyuyor. Rize günübirlik gezilecek yerlerden biri olabilecek tepe hem Merkez’de yer alması hem de Rize’nin güzelliklerini görebileceğiniz manzaraya sahip olmasıyla listenizde yer alması gereken yerlerden biri.

Anzer Yaylası

Rize’nin İkizdere ilçesinde yer alan yayla özellikle bal üretimiyle meşhurdur. Yayla aşağı ve yukarı olarak ayrılmaktadır. Anzer’in aşağı yaylası Çiçekliköy, yukarı yaylasıysa Ballıköy olarak anılmaktadır. Bölge ziyaretçileri için eşsiz manzarasına karşı farklı spor deneyimleri de sunmakta. Bunlardan en çok tercih edileni zirve tırmanışları, trekkingler ve yamaç paraşütüdür. Bulutların arasında hissedeceğiniz Anzer Yaylası Rize’de Sevgiliyle Gezilecek Yerlerden biri.

Tarihi Rize Çarşısı

Her mevsim yağış alan Rize’nin kışın gezebileceğiniz yeri olan Tarihi Rize Çarşısı üzerinde rengarenk şemsiyeleriyle kaplı, içerisindeyse birçok zanaatkara ve esnafa sahip görülmesi gereken yerlerinden biri. Dilerseniz alışveriş yapabileceğiniz dilerseniz fotoğraflar çekilebileceğiniz bir yer, Tarihi Rize Çarşısı. Burayı yerliler tarafından “Kuyumcular Çarşısı” olarak da duyabilirsiniz.

Ziraat Botanik Çay Bahçesi

Rize’nin çayının en güzelinin içildiği yerlerden biri olan park, içerisindeki çay bahçesiyle birlikte tanınmakta. Şehrin merkezinde zaman geçirmekten sıkılanların ilk durak noktası olan bahçe özellikle Rize’de ilkbaharda gezilecek yerlerin en güzellerinden biri. Tepede yer alması sebebiyle tıpkı Rize Kalesi ve Şahin Tepesi gibi şehrin önemli noktalarından biri olarak görülmekte. Parkın içerisindeki çiçek açmış bitkilerin ve yemyeşil ağaçların arasından yürüyerek Rize’nin manzarasına bakabilirsiniz.

Kaçkar Dağları Milli Parkı

Çamlıhemşin ilçesinde yer alan ve Kaçkar Dağları’nda bulunan milli parkı Hemşin ve Fırtına Deresi gibi akarsular çevrelemektedir. Kaçkar Dağları arasında trekking yapabileceğiniz, sevdiklerinizle piknikler yapıp kamp kurabileceğiniz yemyeşil masalsı manzarası tekrar tekrar gelmenizi sağlayacak. Rize’de yazın gezilecek yerlerden biri olan yayla yerleşimleri, endemik bitkilere sahip florası ve geniş faunası bölgenin zenginliklerinden bazıları.

Rize’deki Tarihi Gezilecek Yapılar:

Rize ve çevresi geçmişte Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu himayesindeydi. Bu yüzden çevreden gelecek saldırılara koruma amacıyla bölgede tarihi değeri yüksek birçok kale bulunmakta. Yemyeşil yaylaların, dağların arasında kalmış olan bu yapılardan günümüze ulaşmış olan Rize Kalesi’nden ayrı olarak Zilkalesi de ziyaretçilerini büyülemekte. Bunların yanı sıra Kız Kalesi, Kale-i Bala ve Cihan Kalesi de Rize gezinizde uğrayabileceğiniz yerlerden bazıları.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos