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1999 yılında Bolu’dan ayrılarak il olan Düzce, Helenistik ve Roma Dönemlerinde önemli bir yaşam alanı olarak kullanılmıştır. O dönemlerin yaşam izleri bölgenin belirli yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda ve günümüze ulaşmış mimari yapılarında kendini göstermekte. “Batı Karadeniz’in Antik Kenti” olarak da bilinen Düzce; yemyeşil doğasıyla, akarsuları ve arkeolojik kalıntılarıyla Türkiye’nin turistik şehirlerinden biri konumunda. Düzce’nin günübirlik gezilecek yaylaları, dağları, şelaleleri ve tabii ki uğramadan dönmemeniz gereken Ceneviz Kalesi’nden bahsettiğimiz yazıya geçelim:

Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan ve içerisinde Bıçkı Deresi’nin dökülmesiyle oluşan şelale park, gezinizin ilk durak noktası olmak için bire bir. 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Güzeldere Şelalesi çevresindeki bitki popülasyonu, şırıl şırıl su sesiyle Düzce’nin cenneti konumunda. Özellikle Düzce’de ilkbaharda gezilecek yerlerden biri olan parkta şelale ile kuş seslerinin eşliğinde piknik ve doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda Güzeldere Şelalesi’nin etrafında kamp, trekking gibi aktiviteler yapmaya müsait alanlarda bulunmakta.

Ceneviz Kalesi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan savunma niteliğinde oluşmuş kale, Düzce’nin dalgalı kıyılarına paralel inşa edilmiştir. Doğu Roma ve Helenistik dönemlerden günümüze ulaşmış kale, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne adını yazdırmıştır. Düzce’nin gezilecek yerlerinden biri olmasının diğer sebebiyse kalenin iki yanının da mavi bayraklı plajlarla çevrili olmasıdır. Bu sayede turistik tarihi gezinizin ardından Düzce’nin masmavi sularının da tadını çıkarabilirsiniz.

Saklıkent Şelalesi

Saklıkent denildiğinde hepimizin aklına Toroslar geliyor. Düzce’nin Yığılca ilçe sınırlarında gizli kalmış bu güzel manzara da size Toroslar hissini tattıracak. Bolu Yedigöller güzergahında bulunan şelaleye paralel olarak inşa edilmiş köprüden geçerek manzarayı daha yakından izleyebilirsiniz. Bölge doğa fotoğrafçılığı yapanlarında zaman geçirdiği yerlerden biri olma özelliğini taşımakta. Saklı cennetin çevresinde zaman geçirmeniz için dinlenme ve piknik alanları da mevcut.

Aydınpınar Şelalesi

Adını aldığı Aydınpınar Köyünde yer alan şelalesi diğer şelalelerden farklı olarak yürüyüş parkurlarına sahiptir. Çevresinde zengin ağaç türleriyle dolu her zorluk derecesine uygun yürüyüş parkurları olan Aydınpınar Şelalesi, Düzce’de gezilecek yerler doğa listeniz için güzel bir tercih olacak. Bölge temiz havası, şelale sesleri, sağlık için yürüyüş alanlarıyla hafta sonları için kaçamak yapmaya değer bir güzellikte.

Sarıkaya Mağarası

Sevgilinizle hep aynı aktiviteler yapmaktan sıkıldıysanız ve Düzce’de sevgiliyle gezilecek yerler arıyorsanız burası sizin için ilginç bir deneyim olacak. Batı Karadeniz’in en büyük mağarası olan Sarıkaya her yıl pek çok turisti ağırlıyor. İçerisinde şelaleler, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar, fosiller, damla taşlar ve küçük kanyon bulunan büyük mağara ziyaretçilerini tekrar tekrar ağırlıyor.

Efteni Gölü

Düzce’nin Merkezi’ne 25km uzaklıkta Gölyaka ilçesindeki gölün çevresi yemyeşil topraklarıyla da kartpostalları anımsatan bir manzaraya sahip. Konumu sebebiyle de kilit noktada olan zaman zaman göçmen kuşların uğrak noktası ve çevresinde yer alan hayvanların korunması sebebiyle bölgede avcılık yasaktır. Efteni Gölü, doğa ve kuş fotoğrafçılığıyla ilgilenenlerin Düzce’de kışın gezilecek yerler listesinde bir numaradadır. Bunun sebebi göçmen kuşların, kuluçka dönemlerini geçirmelerinin yanı sıra endemik kuşlarında görülebileceği yer olmasından kaynaklıdır.

Fakıllı Mağarası

Şelaleleri, dağları, dereleri kadar mağaralarında önem arz ettiği Düzce’nin ziyaret edilmesi gereken mağaralardan biri de Fakıllı’dır. Adını Akçakoca ilçesindeki bulunduğu köyünden alan Fakıllı Mağarası, bir mağaradan karşılaşabileceğiniz tüm yapıları ve oluşumları bünyesinde barındırmaktadır. Damlataş, sarkıt, sütün gibi daha birçoğuna rastlayacağınız oluşumların yanı sıra mağaranın solunum yollarında sıkıntı çeken insanlar içinde şifa veren bir havası olduğu bilinmekte.

Akçakoca Merkez Camii

Düzce’nin önem arz eden ilçelerinden birisi Akçakoca. Burada mimari yapısıyla ziyaretçilerinin ilgisini çelen Akçakoca Merkez Camii, Düzce tatilinizde uğramanız gereken yerlerden biri. Diğer camiilerden farklı olarak Türk otağ yapısı baz alınarak inşa edilmiş camii modern mimarinin başarılı eserlerinden biri konumunda. Aynı zamanda bahçe düzenlemesi de camiinin mimarisinden sentez alınarak yapılmış olan Akçakoca dinlenmek ve Düzce’nin havasını çıkarmak için bire bir.

Prusias ad Hypium Antik Kenti

Yapımı M.Ö. 3. yüzyıla dayanan antik şehirde antik tiyatro, atlı kapı, roma köprüsü, sur duvarları ve su kemerleri bulunmakta. Bithynlerden başlayarak Helenistik ve Doğu Roma dönemlerinde yapılar inşa edilen ve onarılan antik kentin kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Arkeolojik ve tarihi konularla yakından ilgileniyorsanız bölgeden çıkarılan kalıntıların muhafaza edilerek sergilendiği Konuralp Müzesi’ne de uğrayabilirsiniz.

Kurugöl Kanyonu

Kanyonun içinden geçen akarsu boyunca yürüyüş yapma imkanı sunan Kurugöl Kanyonu Düzce şehir merkezine yaklaşık 14 km uzaklıktadır. Kaya tırmanışları, trekkingler için bire bir olan bu yer Düzce’de yazın gelecek yerlerden biridir. Bunun sebebi serin havası, yemyeşil doğasıyla safari turlarına katılabileceğiniz bir yer. Bol dağlık ve engebeli arazileriyle de macera tutkunlarının tercih etmesi gereken yerlerden biri.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos