HABERTURK.COM

Merkeziyle aynı ada sahip olan Bolu; dağları, ovaları ve özellikle de kamp tutkunlarının benimsediği gölleriyle Türkiye’nin turistik şehirlerinden biri konumunda. Kendine özgü ev yapılarını ve doğal güzelliklerini geçmişten günümüze korumuş olan şehir her mevsim farklı özellikleriyle Bolu gezilecek yerleriyle tatiliniz için bire bir. Göller Şehri Bolu’nun müthiş manzaralara ev sahipliği yapan Yedigöller’i özellikle görmeniz gereken yerlerin başında geliyor.

Sizin için hazırladığımız Bolu’nun gezilecek yerler listesi:

Yedigöller

Bolu’nun Merkez’inde yer alan Yedigöller aynı zamanda milli bir parktır. Bizans Dönemi’nde yerleşim yeri olarak kullanıldığına dair kalıntılar bulunan gölün çevresi 1965 yılında koruma altına alınmıştır. Adını da aldığı üzere Büyükgöl, Deringöl, Sazlıgöl, Seringöl, İncegöl, Nazlıgöl ve Küçükgöl isimlerinde toplam 7 gölün birleşiminden oluşmaktadır. Özellikle Bolu’da ilkbaharda gezilecek yerlerin ilk sırasında yer alacak göl, manzara zevkinin yanı sıra birçok bitki ve ağaç türüne rastlayacağınız ormanları ve arazileriyle de popüler. Gölde yapılan alabalık üretiminin yanı sıra bölgenin ağaçlık alanlarında sincap, geyik ve yabani hayvanları da görmeniz mümkün. Bölge kamp yapmak için elverişli yerleriyle özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında kamp tutkunları tarafından vazgeçilmez bir yer konumunda. Yedigöller Milli Parkı yürüyüş yolları, köprüleri, dinlenme ve piknik alanlarıyla gezinize renk katacak bir yer.

Abant Gölü

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı olan Abant Gölü Tabiat Parkı Bolu’da gezilecek yerler doğanın adından da anlayacağınız gibi favori adreslerinden biri. Göl Abant ve Keremali dağları üstünde oluşmuştur. Çevresindeki zengin ağaç topluluğunun yanı sıra gölde de su bitkilerine ve nilüferlere rastlamanız mümkün. Gölün çevresindeki yamaçlarda Abant’a özgü Abant Çiğdemi bulunmaktadır. Gölün çevresinde piknikler, at biniciliği, sportif aktivitelerin yanı sıra yamaç paraşütü yapabileceğiniz Çepni Yaylası bulunmakta.

Mudurnu Evleri

Hazır Abant Gölü ziyaretinizden sonra Mudurnu’daki gezinize eski Türk mimari ev yapısını yakından görebileceğiniz Mudurnu sokaklarını ziyaretle devam edebilirsiniz. 165 adet evden oluşan ilçede hamamlar, camiiler ve çeşmeler de bulunmaktadır. Gezinize farklı bir hava katmak ve biraz daha geçmişe dokunmak istiyorsanız burayı da ziyaret etmelisiniz. Bolu’daki günübirlik gezileriniz açısından da size fikir olabilecek bu yer otantik mimarisi ve sokaklarıyla sizi tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

Akkaya Travertenleri

Bolu’nun Mudurnu yolu üzerinde yer alan ve Boluluların özellikle yaz aylarında tercih ettiği traverten havuzları turistler tarafından da rağbet görüyor. “Bolu’nun Pamukkale’si” olarak da duyabileceğiniz travertenlerin üst kısımları mesire alanı olarak kullanılmakta. Bolu’da yazın gezilecek yerler açısından listenize ekleyebileceğiniz bu yer hem mineralli zengin su bakımından hem de yeşilliğiyle hoşunuza gidecek.

Kartalkaya Kayak Merkezi

Her mevsim turizm açısından önem arz eden Bolu kışın gezilecek yerlerinde merkez noktalarından biri. Kayak tutkunlarının favori mekanlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi her seviyeye göre pistlere sahip. 25 adet pistten oluşan kayak merkezinde birçok kış sporu deneyimini yaşayabilirsiniz.

At Yaylası

Bolu, gölleri kadar yaylalarıyla da meşhur olan bir şehir. Birbirinden güzel yaylalarından en önemlilerinden biri de At Yaylasıdır. Yaylanın yakınında göl ve çevresinde kamp alanları bulunmakta. Atlarının popülerliği sayesinde ön plana çıkmış olan yaylada birçok at görebilir ve keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yaylanın bir diğer özelliği de burada yetiştirilen kirazları. Bölgedeki yürüyüş parkurlarının ardından atları izleyerek kirazların da tadını çıkarabilirsiniz.

Seben Kaya Evleri

Adını da ilçesinden alan Bolu Seben Kaya Evleri kayalara oyulmuş ve bir dönem yaşam alanı olarak kullanılmış bir bölgedir. Bu evlere Seben ilçesinin Muslar, Solaklar ve Alpagut köylerinde rastlamanız mümkün. Kaya evlerinin katları birbirine baca merdivenle bağlı olarak oyulmuştur. Evlerin çevresinde piknik alanları, çeşitli tesisler ve bungalov evlerde hizmet sunmakta. Bolu’da sevgiliyle gezilecek yerlerden biri olabilecek bu yerde farklı bir tatil imkanı yakalayabilirsiniz.

Bolu Yaylaları ve Gölleri:

Göller şehri Bolu’nun üzerine değindiklerimiz dışında daha birçok güzel yeri bulunmakta. Çubuk Gölü, Gölcük Gölü, Sülüklü Göl gibi daha birçok popüler gölü bulunuyor. Aynı şekilde çevresi piknik ve yürüyüş yollarına uygun olan bu yerde keyifli zaman geçirebilir. Bolu’nun doğasının tadını çıkarabilirsiniz. Bunların yanı sıra Bolu Karadeniz’in yaylalarından birçoğuna sahip. Belen, Kökez, Ardalan, Devevira, Karaköy isimlerinde birçok yaylada bulunuyor. Tekrar tekrar gidip gezmek isteyeceğiniz bu şehir doğası ve berrak sularıyla seveceğiniz bir yer.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos