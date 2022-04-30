Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Rıza Kocaoğlu, önceki gün yeni sevgilisi Selin Işık’ın köpeğini gezdirmeye çıkardı. Kocaoğlu, objektifleri fark edince utangaç tavırlar sergiledi.

Sevgilisi Selin Işık’a ait olduğu öğrenilen köpeği bir süredir akşam geç saatlerde dolaşmaya çıkaran Rıza Kocaoğlu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Basın mensuplarına gülerek, "Beni böyle çekmeyin!" diyen ünlü oyuncu, ardından sevimli köpekle birlikte uzaklaştı.