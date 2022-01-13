Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Rıza Kocaoğlu'ndan 'Burcu Alptekin' açıklaması: Hayatımda aşk yok

Rıza Kocaoğlu'ndan 'Burcu Alptekin' açıklaması: Hayatımda aşk yok!

Önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıyan Rıza Kocaoğlu, yönetmen Burcu Alptekin ile birliktelik yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Hayatımda aşk yok. Kendisi benim arkadaşım olur" diye konuştu

13.01.2022 - 08:32 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan oyuncu Rıza Kocaoğlu (42), iyileşmesinin ardından soluğu Cihangir'de aldı.

  • "BİRKAÇ GÜN ATEŞLENDİM"

    Önceki gün objektiflere yansıyan Kocaoğlu, özel hayatı ve kariyeri hakkında konuştu.

    Gazetecilerle sohbet eden Rıza Kocaoğlu, hastalık sürecinden bahsetti. Ünlü oyuncu, "2-3 gün ateşlenme oldu, sonra geçti şükür." açıklamasını yaptı.

  • "GÖRÜŞTÜĞÜM BİRKAÇ PROJE VAR"

    Projelerinden de söz eden Kocaoğlu, "Tiyatro oyunum devam ediyor. Bu dönemde bolca tiyatro oyunlarına yöneleceğim. Görüşmede olduğum birkaç proje var. Netleşsin, zaten haberiniz olur." diye konuştu.

  • "HAYATIMDA AŞK YOK"

    Rıza Kocaoğlu, yönetmen Burcu Alptekin ile aşk yaşadığı yönündeki dedikoduları da soran muhabirlere, "Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda. Kendisi benim arkadaşım olur.” diyerek, evinin yolunu tuttu.

  • AŞK BİTTİ

    Öte yandan Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz yıl iki yıl aşk yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan Hazal Subaşı ile ilişkisini bitirmişti.

    Ayrılık haberini Instagram hesabından duyuran Kocaoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Dünyanın ve ülkemizin çok zor süreçlerden geçtiği, acı kayıplar verdiğimiz bu günlerde gündemi meşgul etmek istemesek de paylaşmak durumunda kaldık. Hazal Subaşı ile 2019 yılından beri devam eden ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Birbirimize karşı saygı duyarak verdiğimiz bu kararımıza siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz. Bu süreçte bize gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.