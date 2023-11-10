Rıza Çalımbay'dan ilk açıklama
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından aynı gün içinde yönetimle anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay ilk açıklamasını yaptı.
Giriş: 10.11.2023 - 21:11 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:11
Rıza Çalımbay şunları söyledi:
"İşimiz kolay değil. Buraya gelirken, en çok taraftarlara ve futbolculara güveniyorum. Taraftar için birinci adamdır, 12. adam değil. Çok güzel şeyler yapacağız.
Sözleşme süresi için bir şey konuşmadık. Elimizden geleni yapacağız. Ne kadar çalışabilirsek çalışacağız."