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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak büyük mutluluk - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak büyük mutluluk

        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılarda hedeflerinin olduğunu ve zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 21:29 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:29
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        "Beşiktaş'ta çalışmak büyük mutluluk"
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        Beşiktaş'ta ikinci dönemine başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, S Sport'ta açıklamalar yapacak.

        Takımla ilgili son gelişmeleri anlatan Rıza Çalımbay, "Bizim maç kazanmamız gerekiyor. Çok geç geldim ve çok sakat var. Onlar da iyileştiğinde istediklerimizi yapacağız. Avrupa maçlarında önemli bir hedefimiz var, ülke puanı kazandırmak. Denizlispor'u çalıştırırken Lyon'la rövanş maçına elemek için gideceğimizi söylemiştim. Şu anda Türkiye'nin puana ihtiyacı var, onu kazandıracağız. Bizim bir anda çok başarılı olmamız da kolay değil, zamana ihtiyacımız var. Kaynaşmanın da çok iyi olması gerekiyor. Devreye kadar telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Transferlere şu an karar vermemiz mümkün değil. Takımı her yönden gördükten sonra kararımızı veririz. Bir iki haftada her şeyi düzeltmek zor olur ama en iyisini yapmaya çalışacağız.Takımda bir arkadaşlık havası yaratmamız gerekiyor. Perşembe günü hep beraber yemek yiyecekler, bu tabii başlangıç. Zaynutdinov'un burnundaki kırık ameliyatlık değil. Ghezzal, sakatlığı nüksettiğinde soyunma odasında ağlamaya başladı. Oynamamaya arkadaşları ikna etti. Orada bağlılıklarını gördüm." ifadelerini kullandı.

        "PES ETMEMEMİZ GEREK"

        Kadro yapısı ve sakatlıklarla ilgili Çalımbay, "Rebic'le yüzde yüzünü vermesi için konuştum, aynısını Rosier'ye de söyledim. İkisi de çok daha iyi duruma gelecekler. Son maçta herkes her şeyini verdi. Bu takım geçen sezon uzun süre kaybetmeden devam etti. Onlara o günleri hatırlatarak daha iyisini yapabileceklerini söyledim. Tek sıkıntımız sakatlıklar. Milli maç arasının ardından sakatlarımızın da büyük bölümü dönecek. Özellikle Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar dönecek diye düşünüyorum. Bizim şu anda maçlara odaklanmamız gerekiyor. Üst üste iki deplasmana gideceğiz. Bunları çok iyi şekilde geçmemiz gerekiyor. Hazırlık maçları yapacağız, altyapıdan oyuncularımızı götüreceğim o maçlara. Maç eksiğini kapatması gereken futbolcularımız var. Afrika Kupası'na en fazla oyuncu verecek takımlardan biriyiz. Ocak ayındaki transfer dönemi için yardımcılarımı maç izlemeye gönderiyorum. Alternatiflere bakıp kararımızı vereceğiz. Krizler futbolun içinde var. Pes etmemek gerek. Necip çok iyi bir kaptan. Takımın bu maçta bütünleşmesi mükemmeldi. Takım her şeyin farkında. İstikrar yakalamamız gerekiyor." dedi.

        "BURAK YILMAZ TECRÜBE KAZANACAK"

        Beşiktaş'ta yeniden teknik direktörlüğe geliş süreci ve Burak Yılmaz'ın performansı ile ilgili soruları ise Çalımbay, "Bir maç da olsa gelirim dedim. Bana ihtiyaç varsa seve seve görevimi yaparım, süre önemli değil. Beşiktaş'ta tek hedef şampiyonluk olur. İlk defa burada göreve geldiğimde antrenörlükte yeni sayılırdım. Aynı durumdaydı Beşiktaş, ligden kopmuştu. İyi bir serimiz vardı. O zaman da aynı heyecanım vardı, şimdi de aynı. O zamanki Rıza Çalımbay tecrübesizdi. Beşiktaş'ı o noktadan alıp Avrupa kupalarına götürdüm. Kazandığım tecrübeyle devre arasında soyunma odasına girdiğimde tam olarak ne konuşacağımı çok iyi biliyorum. Burak Yılmaz antrenörlüğe yeni başladı. Hata yapabilir, yanlış konuşabilir. Antrenörlük öyle kolay değil, Burak'ın biraz daha sakin kalması lazımdı. İstiyorsa ileride çok daha iyi olabilir ama önce ne olursa olsun deneyim kazanmak gerekiyor. Başkanlık seçimini kim kazanırsa kutlayacağız. İki adayla da iletişim kurduk, kurmamız da gerekiyor. Mevcut başkanımızla da konuştuk. Hayırlısı olsun. Beşiktaş'ın ne olursa olsun yukarıya oynaması gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

        "TARAFTARLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

        Beşiktaş'ın yeni bir sayfa açtığının altını çizen deneyimli teknik adam, "Bu taraftarla çok maçlar kazandık. Onlarla tekrar bütünleşmek de önemli. İlk maçı da kazanmamız bu açıdan çok güzel oldu. Maçtan önce taraftarın gösterdiği sevgi, eski günleri hatırlattı bana. Onlara çok ihtiyacımız var. Her yerde onlara layık bir şekilde oynayacağız. Bir şeyler başarmak istiyorsak bu mutlaka taraftarlarla birlikte olacak. Gerçekçi olacağız, önümüze bakacağız. Acı çekmeden, çalışmadan maç kazanılmıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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