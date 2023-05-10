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Haberler Dünyadan Rita Lee hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Rita Lee yaşamını yitirdi

Brezilya'da 'Rock Kraliçesi' lakabıyla tanınan şarkıcı Rita Lee, 75 yaşında hayatını kaybetti. Lee'nin ailesi, şarkıcının Sao Paulo kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini belirtti

Giriş: 10.05.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Rita Lee hayatını kaybetti - Magazin haberleri
AA

Brezilyalı şarkıcı Rita Lee (75), yaşamını yitirdi. Brezilya basınında yer alan haberlerde, ülkenin 'Rock Kraliçesi' Lee'nin, akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumduğu kaydedildi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada bulunan Rita Lee'nin ailesi, şarkıcının Sao Paulo kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

'Baila Conmigo', 'Mania De Voce' isimli eserleriyle ülkede büyük şöhret edinen Rita Lee, 2021'den bu yana akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

İki Latin Grammy olmak üzere sayısız ödül kazanan Rita Lee; piyano, flüt, banjo, mızıka, klasik ve elektro gitarlar çalarak ülkede çok yönlü bir sanatçı olarak tanındı.

Şarkıcı ve söz yazarı Rita Lee, 47 yılı aşkın süredir evli olduğu Roberto de Carvalho'dan 3 çocuk sahibi olmuştu.

Rita Lee'nin, Sao Paulo'nun en büyük ikinci parkı Ibirapuera Park'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi paylaşıldı.

ÜLKEDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Lee'nin ölümü nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

Rita Lee'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Lula da Silva, "Şarkıcı, söz yazarı, aktris, multi-enstrümantalist. Zamanın ilerisinde bir sanatçı. 'Rock kraliçesi' unvanını uygunsuz buldu ancak kariyeri boyunca bu lakabın hakkını verdi. Hayatta ve müzikte maçolukla mücadele etti, nesiller boyu kadınlara ilham verdi" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AP

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