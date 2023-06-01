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Haberler Para Rezervler 2 seçim arası 6.6 milyar dolar eridi

Rezervler 2 seçim arası 6.6 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında 3.1 milyar dolar azalarak 98.4 milyar dolara geriledi. Net rezervler -4.4 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise -60.5 milyar dolara geriledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2 turu arasında toplam rezervlerde 6.6 milyar dolarlık düşüş yaşandı

Giriş: 01.06.2023 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
Rezervler 2 seçim arası 6.6 milyar dolar eridi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında 3.1 milyar dolar azalarak, 98.4 milyar milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2.3 milyar dolarlık azalışla 58.8 milyar dolardan 56.5 milyar dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Mayıs haftasında 826 milyon dolar azalarak 42.7 milyar dolardan 41.9 milyar dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
05.05.2023 45.720 68.412 114.132
12.05.2023 44.312 60.815 105.127
18.05.2023 42.765 58.825 101.590
26.05.2023 41.939 56.519 98.458

Bir önceki hafta -151 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Mayıs ile sona eren haftada -4.4 milyar dolara indi.

SWAP HARİÇ -60.5 MİLYAR DOLAR

Swap hariç net rezervler ise -60.3 milyar dolardan -60.5 milyar dolara geriledi.

18 Mayıs haftasında da toplam rezervlerde 3.5 milyar dolar, net rezervlerde ise 2.4 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı.

TCMB net rezervleri 2 ayda 22.8 milyar dolar düştü (milyon dolar):

31.03.2023 18.470
7.04.2023 13.770
14.04.2023 12.047
21.04.2023 8.294
28.04.2023 6.361
5.05.2023 6.781
12.05.2023 2.326
18.05.2023 -151
26.05.2023 -4.404

Böylece Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2 turu arasında toplam rezervler 6.6 milyar dolar, net rezervler ise yaklaşık 6.5 milyar dolar düşmüş oldu.

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