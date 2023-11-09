Reytinglerde Çarşamba yarışı! AB ve total 8 Kasım reyting sonuçları listesi
Reyting sonuçları 8 Kasım Çarşamba akşamı yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Kuruluş Osman, MasterChef All Star ve Dilek Taşı reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 8 Kasım AB ve total reyting sıralaması...
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Reyting sonuçları 8 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman, MasterChef All Star ve Dilek Taşı rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 8 Kasım reyting sonuçları:
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8 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 KURULUS OSMAN
2 SAHANE HAYATIM
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
4 ESRA EROL'DA
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
6 ATV ANA HABER
7 KURULUS OSMAN (OZET)
8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
9 SAHANE HAYATIM (OZET)
10 DILEK TASI
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8 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 KURULUS OSMAN
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
4 SAHANE HAYATIM
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
6 SAHANE HAYATIM (OZET)
7 SHOW ANA HABER
8 DILEK TASI (OZET)
9 DILEK TASI
10 KANAL D ANA HABER
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