REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 7 TEMMUZ 2020 SALI

7 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Salı reyting sonuçları sıralaması...