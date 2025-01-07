Yılbaşı nedeniyle çekimlere ara verildi. Bu sebeple dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. 6 Ocak Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Zembilli, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Oh Olsun filmi ve Survivor programı izleyici karşısına çıktı. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 6 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...