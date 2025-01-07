Reyting sonuçları 6 Ocak 2025 tablosu: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi
Dünün reyting sonuçları ile 6 Ocak Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Yılbaşı nedeniyle çekimlere ara verildiğinden dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, ATV'de Zembilli, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Star TV'de Oh Olsun filmi filmseverlerle buluşurken TV8'de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
- 1
Yılbaşı nedeniyle çekimlere ara verildi. Bu sebeple dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. 6 Ocak Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Zembilli, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Oh Olsun filmi ve Survivor programı izleyici karşısına çıktı. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 6 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...
- 2
6 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
6 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
- 3
6 OCAK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
2 Survivor TV8
3 Esra Erol'da ATV
4 Kızıl Goncalar (TKR) NOW
5 Uzak Şehir (TKR) KANAL D
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Kanal D Ana Haber KANAL D
8 Atv Ana Haber ATV
9 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV
10 İnter-Milan İtalya Süper Kupası Karşılaşması TRT 1
-
- 4
6 OCAK 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Esra Erol'da ATV
2 Uzak Şehir (TKR) KANAL D
3 Survivor TV8
4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Atv Ana Haber ATV
7 Kanal D Ana Haber KANAL D
8 Show Ana Haber SHOW TV
9 Gelin KANAL 7
10 Atv Gün Ortası ATV
- 5