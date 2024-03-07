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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları: 6 Mart 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım

        Reytinglerde zirve sahibini buluyor! 6 Mart 2024 dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları ile 6 Mart 2024 Çarşamba günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranı belli oluyor. Dün akşam televizyonda akşam kuşağında Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve Survivor All Star reytinglerde birincilik için mücadele verdi. İşte, 6 Mart 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 08:45 Güncelleme: 07.03.2024 - 08:45
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        • 1

          Reyting sonuçları televizyon seyircileri tarafından araştırılıyor. İzledikleri yapımların AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak edenler için dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Mart Çarşamba dünkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          6 MART 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Mart Çarşamba günkü AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          6 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Yay
        Oğlak
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