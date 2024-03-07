Reyting sonuçları televizyon seyircileri tarafından araştırılıyor. İzledikleri yapımların AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak edenler için dünün reyting sonuçlarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Mart Çarşamba dünkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...