        Reyting sonuçları 5 Ekim 2025: Teşkilat, Çarpıntı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef… Total ve AB'de dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 5 Ekim 2025: İşte Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım!

        5 Ekim 2025 Pazar günü birbirinden farklı türde programlar, yarışmalar, diziler ve filmler yayınlandı. Akşam kuşağında Teşkilat ve Çarpıntı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Veliaht, Uzak Şehir ve Ben Leman dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların ekrandaki başarısını merak eden seyirciler, reyting sonuçları için bekleyişe geçti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total ve AB sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte, 5 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün Total ve AB sıralaması...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:12
        • 1

          5 Ekim 2025 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam kuşağında TRT 1’de Teşkilat, Star TV’de Çarpıntı, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Show TV’de Veliaht, Kanal D’de Uzak Şehir ve Now’da Ben Leman dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Ekim 2025 Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        • 2

          5 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          5 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün Total ve AB sıralaması şu şekilde;

        • 3

          5 EKİM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat – TRT 1

          Çarpıntı – Star TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Teşkilat (Özet) – TRT 1

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

          Haber Önü – Show TV

          Ben Leman (Tekrar) – Now

        • 4

          5 EKİM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat – TRT 1

          Çarpıntı – Star TV

          Teşkilat (Özet) – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          Show Ana Haber – Show TV

          Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now

          Çarpıntı (Özet) – Star TV

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Kuma – Kanal 7

          Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa