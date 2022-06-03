Diziseverler 3 Haziran Cuma dünün reyting sonuçlarını araştırıyor. 3 Haziran Cuma akşamı; Show Tv'de Aziz, Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX Tv'de İyilik, Star Tv'de Kaderimin Oyunu, TRT 1'de Kasaba Doktoru ve ATV'de Yalnız Kurt dizileri seyircisiyle buluştu. 3 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen diziler reyting sıralamasında birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. 3 Haziran dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın birinci olduğu merak konusu oldu. İşte, 3 Haziran reyting sıralaması...