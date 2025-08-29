Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Ağustos 2025: Beşiktaş-Lausanne maçı, Craiova-Başakşehir maçı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef... AB ve Total reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 28 Ağustos 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi belli oldu

        28 Ağustos Perşembe reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. Kanal D'de Uzaydan Gelen Fırtına, Star TV'de Suikastçı ve Now TV'de Aşk Oluversin Gari filmleri sinemaseverlerle buluştu. Show TV'de Beşiktaş - FC Lausanne-Sport maçı ve TRT 1'de UEFA Konferans Ligi Play Off Turu U.Craiova-İstanbul Başakşehir maçı ekranlara geldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Ağustos 2025 AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 07:47 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          28 Ağustos Perşembe günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma ve maç gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam Uzaydan Gelen Fırtına, Suikastçı ve Aşk Oluversin Gari filmleri ekranlara gelirken, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Beşiktaş - FC Lausanne-Sport maçı ve UEFA Konferans Ligi Play Off Turu U.Craiova-İstanbul Başakşehir maçı futbolseverlerle buluştu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, dünün AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 28 Ağustos 2025 reyting sonuçları...

        • 2

          28 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          28 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

          Beşiktaş - Lausanne Sport UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – Show TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi – TRT Spor

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          MasterChef Türkiye Özet – TV8

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

          Craiova - Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1

          Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D

        • 4

          28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Beşiktaş - Lausanne Sport UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – Show TV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          Kuma – Kanal 7

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema) – Kanal D

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Craiova - Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – TRT 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi – TRT Spor

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Düğünde damadı öldüren yengenin ifadesi ortaya çıktı!
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        "Washington 14 gün içinde suçsuz bölge olacak"
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Derbi kaybetmeden gönderildi!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        G.Saray'ın rakipleri belli oldu!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Cinayetin nedeni kayıp cep telefonu!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Süper gücün lideri bir Rus varlığı"
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        Habertürk Anasayfa