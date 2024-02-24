Yapımlar arasında reyting rekabeti sürüyor. 23 Şubat Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar, Arka Sokaklar ve Çarkıfelek gibi birçok yapım seyirci ile buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 23 Şubat Cuma 2023 AB ve total reyting sıralaması...