Dün ekranda Tokatçı, Şekerpare, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ve Yol Arkadaşım 2 gibi birçok sinema filmi vardı. Ayrıca MasterChef Türkiye'nin de yeni bölümü yayınlandı. UEFA EURO 2024'de ise Almanya-Macaristan ve İskoçya-İsviçre karşı karşıya geldi. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 19 Haziran 2024 Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...