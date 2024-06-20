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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Haziran 2024: Çarşamba günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu MasterChef, UEFA Euro 2024

        19 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?

        Dün yine televizyon akışı oldukça hareketliydi. Sinemaseverler için birçok film ekrandaydı; ayrıca MasterChef Türkiye ve UEFA Euro 2024 maçları da tüm heyecanıyla devam etti.  İşte, 19 Haziran Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 08:42 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:59
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        • 1

          Dün ekranda Tokatçı, Şekerpare, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ve Yol Arkadaşım 2 gibi birçok sinema filmi vardı. Ayrıca MasterChef Türkiye'nin de yeni bölümü yayınlandı. UEFA EURO 2024'de ise Almanya-Macaristan ve İskoçya-İsviçre karşı karşıya geldi. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 19 Haziran 2024 Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...

        • 2

          19 HAZİRAN ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          İskoçya-İsviçre UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1

          Almanya-Macaristan UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1

          MasterChef Türkiye - TV8

          Hırvatistan-Arnavutluk UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1

          Turnike - KANAL D

          Esra Erol'da - ATV

          Now Ana Haber

          Şeker pare - SHOW TV

          Orman Çocuğı - ATV

          Euro 2024 Kupa Saati - TRT1

        • 3

          19 HAZİRAN ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI

          İskoçya-İsviçre UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1

          Almanya-Macaristan UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1

          Hırvatistan-Arnavutluk UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1

          Euro 2024 Kupa Saati - TRT1

          MasterChef Türkiye - TV8

          TRT1 Ana Haber

          İddiaların Aksine - TRT1

          Buz Devri 5 Büyük Çarpışma - ATV

          Sakın Dışarı Çıkma - TRT1

          Turnike - KANAL D

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