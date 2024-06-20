19 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?
Dün yine televizyon akışı oldukça hareketliydi. Sinemaseverler için birçok film ekrandaydı; ayrıca MasterChef Türkiye ve UEFA Euro 2024 maçları da tüm heyecanıyla devam etti. İşte, 19 Haziran Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...
- 1
Dün ekranda Tokatçı, Şekerpare, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ve Yol Arkadaşım 2 gibi birçok sinema filmi vardı. Ayrıca MasterChef Türkiye'nin de yeni bölümü yayınlandı. UEFA EURO 2024'de ise Almanya-Macaristan ve İskoçya-İsviçre karşı karşıya geldi. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 19 Haziran 2024 Çarşamba AB ve total reyting sonuçları...
- 2
19 HAZİRAN ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
İskoçya-İsviçre UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1
Almanya-Macaristan UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1
MasterChef Türkiye - TV8
Hırvatistan-Arnavutluk UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1
Turnike - KANAL D
Esra Erol'da - ATV
Now Ana Haber
Şeker pare - SHOW TV
Orman Çocuğı - ATV
Euro 2024 Kupa Saati - TRT1
- 3
19 HAZİRAN ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI
İskoçya-İsviçre UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1
Almanya-Macaristan UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1
Hırvatistan-Arnavutluk UEFA Euro 2024 Karşılaşması - TRT1
Euro 2024 Kupa Saati - TRT1
MasterChef Türkiye - TV8
TRT1 Ana Haber
İddiaların Aksine - TRT1
Buz Devri 5 Büyük Çarpışma - ATV
Sakın Dışarı Çıkma - TRT1
Turnike - KANAL D
-