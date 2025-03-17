Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 16 Mart Pazar akşamı Deha, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Teşkilat, Kardelenler, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2 ve Cengizhan Destanı yapımları yayınlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Mart 2025 Reyting sonuçları tablosu...