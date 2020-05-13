REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 12 MAYIS 2020 SALI

12 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Salı reyting sonuçları sıralaması...