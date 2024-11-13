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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Kasım 2024: Bahar, Uzak Şehir, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe... AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 12 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu!

        Salı günü televizyon ekranlarında Bahar, Uzak Şehir, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı ve MesterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 12 Kasım 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 07:28 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:17
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        • 1

          Her gün kanallarda birçok dizi, film, program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Salı günü Bahar, Uzak Şehir, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ve MesterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlandı. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması ile 12 Kasım 2024 reyting sonuçları…

        • 2

          12 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          12 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          12 KASIM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bahar SHOW TV

          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Bahar (Özet) SHOW TV

          5 MasterChef Türkiye TV8

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Gizli Bahçe NOW

          8 Esra Erol'da ATV

          9 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1

          10 Bir Gece Masalı ATV

        • 4

          12 KASIM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bahar SHOW TV

          2 Bir Gece Masalı ATV

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          7 Bahar (Özet) SHOW TV

          8 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 MasterChef Türkiye TV8

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