Her gün kanallarda birçok dizi, film, program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Salı günü Bahar, Uzak Şehir, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ve MesterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlandı. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması ile 12 Kasım 2024 reyting sonuçları…