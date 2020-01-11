10 Ocak 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada reytinglerde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yapımcılar için kırmızı bir çizgi olan reyting sonuçları dizilerin ve programların kaderini belirliyor. Peki, dün akşam hangi dizi zirveye oturdu? 10 Ocak Cumartesi hangi dizi birinci oldu? İşte 10 Ocak reyting sonuçları...

10 OCAK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 ESRA EROL’DA ATV

3 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 JUMANJI VAHSI ORMAN (Y.S) ATV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW

7 SHOW ANA HABER SHOW

8 ATV ANA HABER ATV

9 CICERO (T.S) FOX

10 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FOX

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 CICERO (T.S) FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW

4 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1

5 EKSI ELMALAR (T.S) TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 JUMANJI VAHSI ORMAN (Y.S) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 AILECEK SASKINIZ (T.S) TV8

10 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA FOX