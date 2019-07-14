Reynmen, Ela şarkısı ile müzik dünyasını kasıp kavurdu. Toplamda 223 milyon kez dinlenen "Derdim Olsun" şarkısıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 'Ela' şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Reynmen'in 'Ela'sı, 21 saatte 13 milyon izlenerek YouTube trendler listesinde 1 numaraya oturdu! Şimdi Aleyna Tilki ile yarışıyor...

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen olarak bilinen gerçek adı Yusuf Aktaş olan YouTube fenomeni 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Bilinen adıyla Reynmen, Türk vlogger, oyuncu ve şarkıcıdır. Scorp & YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı.

Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.

2019 yılında ise Yusuf Aktaş; yepyeni çalışması "Derdim Olsun" müzik video klibi ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

REYNMEN'İN ŞARKILARI

Biziz (ft. Lil Bege) (2017)

Voyovoy (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)

Toz Duman (ft. Eypio) (2018)

Derdim Olsun (2019)

Sen Aldırma (Bilal Sonses ile birlikte) (2019)

Ela (2019)

REYNMEN ELA KLİBİ

Karakterimiz Reynmen, gizemli bir şekilde kendisini deney akvaryumunda simülasyona dahil edilmişken bulur. Bu simülasyonun amacı, insanları duygularından alıkoyarak onları tamamen yaşayabilecekleri bir sanal dünyaya hapsetmektir. Karakterimizin öfke, korku, eğlence, üzüntü gibi duyguları sanal gerçeklikte kolayca taklit edilmiş ve Reynmen simülasyona tamamen hapsolmuştur. Deney başarılı bir şekilde ilerlerken doktorun hesaba katmadığı taklit edilemez bir gerçeklik ortaya çıkar.

Söz:Emrah Karakuyu

Müzik:Tanerman

Aranje:Can Volkan

Kayıt: Yeşil Oda Müzik

REYNMEN ELA ŞARKISI SÖZLERİ

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

Yardım et yardım et yardım et yardım et..

Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep...x2

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum

Tek sende suç, deme sakın bana etmem kabul

Geç sen de vur, beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş

Geçmez gurur, harcayıp ömrümü tüketti pişirir ensemde tuz

Nerden bulur, düştüm bu belaya bir kere, geliyor erken sonum(erken sonum)

Alsam bi dal yine dudaklarından

Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da

Buruk bir şarkısın kulaklarımda

Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından

Yalan söyleme gözlerime bak x3

Gözlerime bak ,gözlerime bak

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Yalan söyleme gözlerime bak bu kez

Gözlerime bak bu kez, gözlerime bak

Nasıl oldu gözlerine kandım

Nasıl oldu gözlerine kandım

Döner başım yine gözlerin ela

Çünkü gözlerin ela ,çünkü gözlerin ela

İnan senden geçemiyorum

Yine sarhoş oldum geceliyorum

Aklımda sorular çözemiyorum

Gündüz mü gece mi bu göremiyorum