Reyhan şerbeti, aromalı bir bitki olan reyhan bitkisinden elde edilmektedir. Fesleğen ile reyhan karıştırılsa da reyhan bitkisinin aroması daha yoğundur. Şerbet olarak içecekte kullanılmasının yanı sıra reyhan bitkisi hem taze hem de kuru olarak yemeklerde de kullanılabilir. Lezzetinin yanı sıra sağlık açısından da faydalı olan reyhan şerbeti ile ilgili merak edilen konular da kişiler tarafından araştırılmaktadır. Reyhan şerbetinin faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. İşte reyhan şerbeti hakkında merak edilen her şey.

Reyhan Şerbeti Faydaları

Reyhan şerbetinin metabolizmayı düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Reyhan bitkisi antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kış aylarında soğuk algınlığı problemlerine karşı vücudu korur.

Sigarayı bırakmak isteyen kişiler tarafından kullanıldığında olumlu etkileri bulunmaktadır.

Ağız kokusunu ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Mideye zarar veren asitleri dengeleyerek mide sorunlarının önüne geçer.

Sindirimin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Emziren annelerin kullanması önerilir. Süt arttırıcı özelliği bulunur.

A vitamini içeriği yüksek olduğu için göz sağlığı için de faydalı bir içecektir.

Reyhan bitki olarak böceklerin uzaklaştırılması için kullanılır.

Mide bulantısı problemini ortadan kaldırır.

Baş dönmesi, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlere iyi gelir.

Ödemi söktürücü özelliği vardır.

Böbrek sağlığına iyi gelir.

Karaciğeri temizleyici özelliği vardır.

Kan dolaşımının düzene girmesini sağlar.

Öksürüğe iyi gelir.

Migren sorunlarına iyi gelir.

Reyhan Şerbeti Zararları

Reyhan şerbetinin zararları aşırı tüketimden meydana gelmektedir. Tüketim miktarında dikkat edilmesi halinde reyhan şerbetinin herhangi bir zararı yoktur.

Reyhan Şerbetinin Hamilelere Zararı Var Mı?

Reyhan şerbeti doğum sonrası annelerde süt arttırıcı özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra gebelik sürecinde de reyhan şerbetinin içilmesinde herhangi bir sakınca görülmemektedir. Ancak burada reyhan şerbeti yapıldığı zaman şeker miktarı az kullanılmalıdır. Tüketimde de dikkat edilmesi gerekir. Reyhan şerbetini hamileler, akşam yemeğinden önce ya da akşam yemeğinden sonra bir bardak olacak şekilde içilmelidir.

Reyhan Şerbeti Nasıl Hazırlanır?

Reyhan şerbetinin hazırlanışı oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir. İşte reyhan şerbeti hazırlanışı:

Reyhan şerbeti için malzemeler:

5 litre su

1 çay kaşığı limon tuzu

1 demet reyhan

50 gram toz şeker

Reyhan şerbeti için ilk olarak tencereye 1.5 litre suyu dökün. Suyu kaynattıktan sonra limon tuzunu ekleyin. Ardından yıkadığınız bir demet reyhanı da tencereye ekleyin.

Su, limon tuzu ve reyhanları kaynatmaya devam edin. Reyhan suya mor rengini verdikten sonra tencereyi sudan alın ve reyhanları süzün.

Süzdükten sonra toz şekeri kaynayan suyun içine atın. Ardından şekeri eritin.

Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

Reyhan Şerbeti Neye İyi Gelir?

Reyhan şerbeti pek çok hastalığa iyi gelir. İçeriğindeki bileşenler ile reyhan şerbeti öksürüğe, emziren annelere, karaciğere, böbreklere, kansızlığa, bağışıklık sistemine, sindirim sistemine, solunum yolu hastalıklarına, göz sağlığına ve mide sorunlarına iyi gelir. Aynı zamanda anksiyete sorunlarına da iyi geldiği bilinmektedir.