Kış aylarının en çok tüketilen meyvesi olan nar meyvesinin çiçeği de son dönemlerde yoğun olarak tüketilmektedir. Nar çiçeği çay olarak tüketilirken, halk arasında Hibiskus çayı olarak da bilinmektedir. Pek çok faydası bulunan nar çiçeğinin en bilinen faydaları kilo vermeye yardımcı olması ve cilt sağlığına iyi gelmesidir. Ekşi bir tadı olan ve hoş kokulu bir çay olan nar çiçeği hakkında merak edilen her şeyi yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Nar Çiçeği Faydaları
Nar çiçeği faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından son dönemlerde dile getirildiği için halk arasında bu çay hakkında yapılan araştırmalar artmıştır. İşte nar çiçeğinin mucizevi faydaları:
- Nar çiçeği antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemi dostu bir bitkidir.
- Vücutta bulunan iltihapların temizlenmesi için faydalıdır.
- Nar çiçeği diş eti sağlığı için de faydalıdır. Nar çiçeğini kaynattıktan sonra çiçeği ağzınızda bir ya da iki dakika çiğnerseniz diş etlerinde meydana gelen iltihapların azaldığını görebilirsiniz.
- Anti- aging etkisi olan nar çiçeği ölü hücreleri yenileyebilir. Düzenli bir şekilde tüketildiğinde cilt sağlığına iyi gelir ve cildin parlaklık kazanmasına yardımcı olur.
- Nar çiçeğinin yoğun olarak kullanıldığı ülkelerin başında Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ve Güney Amerika’dır. Nar çiçeği düzenli kullanımda kireçlenmeye iyi gelir. Kireçlenmenin azalmasını sağlar.
- Nar çiçeği kan şekerini de düzenlemeye yardımcı olur.
- Kolesterol problemi yaşayan kişiler tarafından kullanıldığı gibi, tansiyon sorunu olan kişiler de tüketebilir.
- Nar çiçeği kan şekerini dengeleyen bir çaydır. Bu yüzden ani şeker ataklarında tüketildiğinde kan şekerini dengede tutar.
- Gün içinde düzenli tüketildiğinde kilo verme süreçlerini de destekleyen bir içecektir.
Nar Çiçeği Zararları
Nar çiçeğinin bilinen zararı olmasa da içeriğindeki bileşenler dolayısıyla bazı kişilerin tüketmemesi önerilir. Nar çiçeğini tüketmemesi gereken kişiler arasında hamileler, kemoterapi gören hastalar, bağırsak ve mide ameliyatı geçirenler ve gaz ve şişkinlik sorunu olanlardır.
Nar Çiçeği Cilde Faydaları
Nar çiçeğinin içeriğindeki yüksek antioksidan oranı anti – aging etkisi yaratır. Bu özelliği ile ölü cilt hücrelerinin yenilenmesinde yardımcı olur. Düzenli bir şekilde günde 1 ya da 2 fincan tüketilir ise cildin kısa sürede sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
Nar Çiçeği Nasıl Tüketilir?
Nar çiçeği kurutulmuş olarak atılmaktadır. Nar çiçeğinin tüketimi çay olarak gerçekleşir. Nar çiçeği çayının yapımı ise oldukça basittir. 1 ya da 2 fincan kaynar su ile 1 yemek kaşığı kuru nar çiçeğini 5 dakika boyunca demleyin. Ardından sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra yaz aylarında nar çiçeği çayını soğuk olarak da limon ve karanfil ile tüketebilirsiniz.
Nar Çiçeği Neye İyi Gelir?
Nar çiçeği tansiyona, kolesterole, cilt sağlığına, bağışıklık sistemine, diş eti iltihaplarına, enfeksiyonlara ve kan şekerinin dengelenmesine iyi gelir. Nar çiçeği aynı zamanda kilo verme süreçlerini de olumlu destekleyerek yağ yakımına yardımcı olur.
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