Reyhan bitkisinin faydaları

Reyhan bitkisi ballıbabagiller ailesine aittir. Hoş kokusu ile dikkat çeken bu bitki yemeklerde ve şerbetlerde sıkça kullanılır. Reyhan bitkisinin içeriğinde antioksidan oranı çok yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu yüzden cilt sağlığından farklı hastalıklara kadar pek çok alanda kullanımı tercih edilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda reyhan bitkisi ve kullanımı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

Reyhanın Faydaları

Hoş kokusu ile yemeklerin de vazgeçilmezi olan reyhanın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından önemli aktarılmaktadır. Saraçoğlu gibi pek çok uzmanın da kullanımını önerdiği reyhanın yararları şunlardır:

Reyhan bitkisi sindirimi düzenleyerek hazımsızlık problemlerinin önüne geçmektedir.

Mide hastalıkları üzerinde iyileştirici etkisi bulunmaktadır.

Mide bulantısı sorunlarına sahip olan kişilerde rahatlama sağlar.

Bağırsaklarda meydana gelen parazit ve bakterileri azaltır.

Vücutta toplanan ödemin atılmasını sağlar.

Sinir sistemine iyi gelir. Sakinleştirici etkisi vardır.

Cilt sağlığı için faydalıdır.

Antibakteriyel bir özelliği bulunmaktadır. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlendirir.

Migren gibi ağrı durumlarında ağrının hafiflemesine yardımcı olur.

Bronşları temizler.

Akciğer dostudur.

Tanen ve flavon içeriği ile kanserle mücadelede etkin bir rol oynamaktadır.

Reyhan Bitkisi Nedir?

Reyhan bitkisi, bir diğer adıyla reyhan otu ballıbabagiller familyasına ait bir ottur. Reyhan otunun farklı isimleri de bulunur. Yabani fesleğen yer fesleğeni bu isimlerden bazılarıdır. Hoş kokusu ile hem yemekleri hem içecekleri lezzetlendiren reyhan otu fesleğen ile karıştırılır ancak ikisi farklı otlardır. Ilıman iklim bitkisi olan reyhan otu çiçekli bir bitkidir. Beyaz ya da pembe renkli çiçeklere sahiptir. Yemekler ve içecekler dışında sağlık için de kullanılan reyhan tu süs bitkisi olarak da tercih edilebilir.

Reyhan Bitkisi Nasıl Tüketilir?

Doğanın mucizevi bitkileri arasında yer alan reyhan otu farklı şekillerde kullanılabilir. Taze ve kurutulmuş olarak iki farklı şekilde satışı bulunan reyhan bitkisinin taze ot kullanımı salatalarda tercih edilmektedir. Özellikle diyet yapan kişilerin salatalarında taze reyhan kullanmaları sindirim sistemi ve bağışıklık için önemli bir yere sahiptir. Taze reyhan ile reyhan şerbeti de sıcak havalarda hazırlanarak soğuk bir şekilde tüketilebilir.

Kuru reyhanın kullanım alanı ise daha geniştir. Özellikle etli yemeklerde baharat olarak kullanılan kuru reyhanın çay versiyonu da sağlık için oldukça faydalıdır. Kuru reyhan çayının yapımı da oldukça hızlı ve pratiktir. Kuru reyhan için ihtiyacınız olan malzemeler 1 litre su ve 5 yemek kaşığı kuru reyhandır.

Kuru reyhan çayı yapılışı:

5 bardak suyu kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine 5 yemek kaşığı kuru reyhanı atın ve 15 ila 20 dakika arasında kaynatmaya devam edin.

Reyhan çayı kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Reyhan suyun rengini döndürdüyse çayı süzün.

Reyhan çayının acı bir tadı olabileceği için arzu ederseniz bal ya da limonla karıştırabilirsiniz.

Mor Reyhan Faydaları

Metabolizmayı düzenli çalıştırır.

Gribal hasatlıklara karşı korur.

Ağız kokusunu engeller.

Mide sorunlarına iyi gelir.

Emziren annelerde sütün artmasına yardımcı olur.

A vitamini oranı yüksektir. Göz sağlığına iyi gelir.

Yorgunluk ve halsizliğe birebirdir.

Ödem atmanıza yardımcı olur.

Karaciğere faydalıdır.

Öksürüğe iyi gelir.