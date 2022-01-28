Doğada bulunan bitkiler insan sağlığı için farklı versiyonlarda kullanılmaktadır. Hoş kokusu ve görüntü ile sevilen çiçeklerden biri olan papatyanın da yağı da farklı hastalıklar da kullanılmaktadır. Baharı simgeleyen papatya çiçeğinden elde edilen yağın özellikle stres ve gerginlik üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. İşte, papatya yağının kullanımı hakkında detaylar.
Papatya Yağı Nedir?
Papatya yağı adından da anlaşılacağı gibi papatya çiçeklerinin sıkımından damıtılarak elde edilen yağdır. Genel olarak cilt ve saç bakımı üzerinde kullanımı tercih edilmektedir.
Papatya Yağının Faydaları
- Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan papatya yağının düzenli kullanımı ile cilt pürüzsüz bir görünüme kavuşabilir.
- Cildin nemlenmesinde yardımcı olur.
- Saç bakımında kullanıldığında saç derisin arındırarak kepek ve döküntü gibi problemleri ortadan kaldırmaktadır.
- Saç rengini açmak isteyenler tarafından kullanılır. Doğal açıcı olarak adlandırılır.
- Ağrı kesici özelliği olan papatya yağı ile ağrı görülen yerlere masaj yapılabilir.
- Papatya yağı kadınların regl dönemlerinde tercih edilebilir. Adet söktürücüdür.
- Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.
Papatya Yağının Cilde Faydaları
- Papatya yağı kullanımı çitteki renk dengesizliğini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Cilt tonunu eşitlemeyi sağlar.
- Kuru ciltleri nemlendirir. Ciltteki deri dökülmelerini ortadan kaldırır.
- İçerik açısından mineral ve vitamin oranı yüksektik. Bu yüzden sivilce akne tedavisinde de destek olarak kullanılabilir.
Papatya Yağının Saça Faydası
Papatya yağı içeriğindeki bileşenler sayesinde saç bakımında da kullanılmaktadır. Saç derisini nemlendiren papatya yağı ile saçlar daha canlı ve parlak bir görünüme kavuşmaktadır.
Papatya Yağının Zararları
Papatya yağının bilenen bir zararı yoktur ancak hamile kadınlar tarafından kullanılması önerilmeyen bir bitkisel yağdır. Bunun yanı sıra alerjen hassasiyeti olan kişiler tarafından da kullanılması önerilmez.
Papatya Yağının Göze Faydaları
Papatya yağının göze faydası olup olmadığı kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Ancak papatya yağının göz sağlığına iyi geldiği ya da kullanımı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden papatya yağını direkt olarak göz üzerinde kullanmaktan kaçınmalısınız.
Papatya Yağının Bebeklere Faydaları
Papatya yağının sakinleştirici bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu yüzden bebekler üzerinde kullanımı tercih edilebilir. Özellikle diş çıkarma döneminde bebeklerin gerginliğini yatıştırmak için badem yağı ile birlikte papatya yağını seyrelterek bebeklerin dişlerine bir pamuk yardımı ile sürebilirsiniz.
Papatya Yağının Kulağa Faydaları
Papatya yapı ağrı kesici özelliğe sahip bitkisel yağlar arasında yer alır. Bu yüzden kulak ağrısı problemi yaşayan kişiler tarafından kulağa papatya yağı damlattığınızda ağrının azalacağını hissedebilirsiniz.
Papatya Yağı Nasıl Kullanılır?
Papatya yağının farklı bitkisel yağlar ile seyrelterek kullanmayı tercih etmelisiniz. Papatya yağı en sık badem yağı ve zeytinyağı ile seyrelterek kullanılır. Bu yağlar ile karıştırıldıktan sonra cilde masaj yaparak kullanabilirsiniz. Saç bakımı için kullandığınızda su ile karıştırdıktan sonra sprey bir şişe yardımı ile saçlarınıza sıkabilirsiniz. Aynı zamanda papatya yağı saçınızda hoş bir kokuda bırakacaktır.
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